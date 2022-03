Hamarosan nagyot változik az időjárás

A reggeli órákban helyenként lehetnek felhősebb tájak, majd az érkező fátyol- és gomolyfelhők mellett leginkább napos időre számíthatunk – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Estére egész Magyarország fölött kiderül az ég. Azonban az északkeleti, északi szelet elsősorban a Dunától keletre élénk, a Bodrogközben időnként erős széllökések kísérhetik. A nap végére mindenütt mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható. Késő estére pedig 4 és 10 fok közé hűl a levegő.

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségre nem lesz példa, nincs érvényben lévő figyelmeztető vészjelzés Magyarország területére.

A gyenge hidegfront csapadékot nem hozott magával. A felhőzet is nagyon vékony, szakadozott. Változás az időjárásban csak jövő héten, annak is inkább csak a második felében várható. Csütörtökön 13 fokos, szombaton 11 fokos maximumra lehet számítani.

Borul a bioritmus

Az Időkép kiemeli: vasárnap is elkerülik térségünket a frontok, de ismét nagy lesz a napi hőingás, emiatt egyeseknél keringési problémák léphetnek fel. A szelesebb keleti tájakon élők ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetnek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszámításra való áttérés miatt alvászavar, tompaság, dekoncentráltság is előfordulhat, így könnyebben felborulhat a bioritmus.

Országos Meteorológiai Szolgálat