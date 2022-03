Botrány Kolozsváron, az egyetemisták jövője forog kockán

Mint arról korábban beszámoltunk, március 9-től megszűnt a veszélyhelyzet Romániában, és ezzel együtt minden járványügyi korlátozást kivezettek, többek közt az egyetemeken is véget ért a digitális oktatás. A felsőoktatási intézmények néhány nappal az új intézkedések bevezetése előtt kaptak értesítést arról, hogy mihamarabb rendeljék vissza a hallgatókat, március 9-től ugyanis csak jelenléti oktatásban működhetnek az intézmények.

Így történt ez a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem is, ahova Románia minden pontjáról, de Magyarországról és a világ számos tájáról járnak hallgatók. A félév közepén hozott döntés sok családnál kiverte a biztosítékot, a diákok egy csoportja petíciót írt, míg mások tüntetéssel, nyílt levelekkel fejezték ki nemtetszésüket. Az egyik szülő az Indexet is megkereste, levelében a problémákat részletesen kifejtette.

Lehetetlenség ilyen rövid idő alatt albérletet találni, a hirtelen megnövekedett kereslet ráadásul az árakat is felhajtja. Az ukrán menekültválságra tekintettel a más típusú szállások, például kollégiumok befogadóképessége extrém módon limitált, így tulajdonképpen patthelyzet vannak a diákok

– írta az Indexnek az édesapa, kiemelve, hogy erre a helyzetre a szülők anyagilag sem voltak felkészülve. Úgy véli, hogy jelenleg hatalmas kockázat aláírni fél-, de inkább egyéves albérleti szerződést, miközben a koronavírus miatt bármikor újra elrendelhetik a digitális oktatást, a szomszédos országban dúló háború pedig szintén kiszámíthatatlan helyzetet idézhet elő.

„Az már csak hab a tortán, hogy két hónap múlva véget ér a félév, és a nyáron a lakás kihasználatlan lesz” – mutatott rá a szülő, aki a gyerekétől úgy értesült, hogy az említett nehézségek miatt többen is kénytelen megszakítani egyetemi tanulmányaikat.

Lapunk az ügyben kereste a Babes–Bolyai Tudományegyetemet is, az intézmény rektorhelyettese kérdésünkre elárulta:

Egyetemünk is kifogásolta a váratlan és gyors átállást a félév közepén. Bár szerintünk is fontos, hogy előbb-utóbb visszatérjünk a hagyományos, jelenléti oktatáshoz, ezen a néhány hónapon már nem múlott volna, hiszen az oktatás az elmúlt két évben a digitális tanrend ellenére is remekül működött. Szerettük volna, hogy minden hallgató szabadon dönthessen arról, hogy a maradék időben hagyományos, hibrid vagy online formában vesz részt a kurzusokon, de erre nem kaptunk engedélyt