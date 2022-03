A vízügy szerint van, ahol már szélsőségesen kevés a víz

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiónak elmondta: egész Magyarországon, így a tavakban és a folyókban is alacsony a vízállás, ami még nem rendkívüli, de azért helyenként már szélsőséges mértékű. A vízhiány a közelmúltat vizsgálva az elmúlt három hónap, távolabbra tekintve több mint egyéves periódus kevés csapadékának az eredménye.

A szóvivő szerint 2021 májusától a mai napig körülbelül két és fél havi csapadékhiány alakult ki Magyarországon, miközben az idei március 95 százalékos csapadékhiányt hozott a sok évnyi átlaghoz képest.

A következő napokban érkező csapadék főként a mezőgazdaságnak kedvezhet, mintsem a vízgyűjtőknek. Hiszen most annyira száraz mindenhol a föld, hogy ha elkezd esni az eső, azt mindenhol be fogja szívni a talaj, a vízgyűjtő területeken is, és nem kerül majd sor lefolyásra a különböző lehetőségeken, csatornákon, kisebb patakon keresztül a folyókba vagy tavakba