Kidobott szavazólapokat találtak Erdélyben

A kitöltött szavazólapokat egy szeméttelepen találták meg, közülük néhányat fel is gyújtottak.

„Mintegy 25-30, kitöltött szavazólapot talált egy olvasónk a Maros megyei Jedd község mellett, építkezési törmelékek között” – írta az atlatszo.hu a közösségi oldalán. Hozzátették: a szavazólapokon jól látható, hogy ellenzéki szavazatokról van szó, egyes szavazólapokat meg is gyújtottak, azonosító nyilatkozatokat azonban nem találtak a szavazólapok mellett.

Az atlatszo.hu által az atlatszo.ro oldalról megosztott cikk nem elérhető, előbbi a Facebook-oldalán közölt bejegyzés alatti hozzászólásokban közölt fotókat a kidobott szavazólapokról. Azok alapján az látható, hogy az ellenzéki összefogásra és a Mi Hazánkra leadott szavazatokról van szó.

Parászka Boróka erdélyi újságíró egy videót is közölt az építési törmelék között talált szavazólapokról. „Ennyit arról, hogy milyen biztonsággal gyűjti és kezeli az RMDSZ, az EMSZ a szavazólapokat, mennyire garantálja, hogy senki ne nyúljon bele a borítékokba, hogy az erdélyi ellenzéki szavazatok is eljussanak a szavazatszámláló központokba” – fogalmazott az újságíró a közösségi oldalán.

Rettegnek

Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, illetve a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely is reagált a történtekre. Előbbi közösségi oldalán úgy fogalmazott:

annyira rettegnek a vereségtől, hogy még a legegyértelműbb csalástól sem riadnak vissza: szó szerint szemetet akartak csinálni a választói akaratból. De ez már nem fog sikerülni. Elmegyünk a végsőkig, elmegyünk a falig, a jogászaink már dolgoznak a következő lépéseken, mert a Fideszt és Orbánt nem hagyjuk többé csalni.

Karácsony Gergely azt írta:

Az ellenzéki pártok minden eszközzel fellépnek a fideszes csalás ellen, nem hagyjuk annyiban. De ezeket a csalókat igazán megbüntetni a választók tudják.

Az eset miatt a Demokratikus Koalíció azt kérte, hogy semmisítsék meg az összes határon túli levélszavazatot. A Fidesz közleményben reagált, melyben az ellenzékre hárítják a felelősséget. A kormányoldal szerint a Gyurcsány-Bajnai-féle baloldal 2006-ban tévészékházat gyújtotta fel a hatalom megtartásáért, most pedig szavazólapokat.

A Demokratikus Koalíció elnöke is megnyilvánult a hírekre reagálva. Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán azt írta,

Csalnak. Reggel, délben meg este. Valójában évek óta. Egész rendszerük hazugság, csalás, lopás. Ez itt a maga egyértelműségében választási csalás. A választási csalással szerzett hatalom csalárd hatalom. A bűn hatalma. Rendszert is kell váltani, ez a választás tétje. A határokon túli szavazatokat meg meg kell semmisíteni. Most.

Feljelentést tett a TASZ

A Társaság a Szabadságjogokért bejelentette, hogy a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz.

Cristian Teodorescu, a Punctul.ro újságírója – aki elsőként filmezte le a helyszínt – az MTI-nek azt mondta: több tíz levélszavazat borítékját látta, de nem nyúlt hozzájuk, hogy ne zavarja a rendőrség vizsgálatát. Hozzátette: csak szavazólapokat és borítékokat látott, a választópolgárt azonosító kitöltött vagy kitöltetlen íveket és népszavazási szavazólapokat nem. Azt is megjegyezte: a filmezett anyag csütörtök reggeli közlése után hívta fel valaki a figyelmét arra, hogy olyan szavazólap is látszik a filmen, amelyből kiderül, a választópolgár kire adta a voksát. (A Punctul.ro az esetről egy kisfilmet is közzétett.)

Az üggyel összefüggésben kérdéseinkkel megkerestük a Nemzeti Választási Irodát (NVI), amint válaszoltak, frissítjük cikkünket.