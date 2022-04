Egyesült a Főtaxi és a Budapest Taxi, kibővült flotta várja az utasokat

Mint írják, a Budapest Taxi korábbi elérhetőségei az átmeneti időszakban változatlanul működnek, a taxirendeléseket azonban már a Főtaxi diszpécserszolgálata kezeli. A lépésnek köszönhetően a Budapest Taxi korábbi ügyfelei számára is elérhetővé válik a több mint 100 elektromos és 200 hibrid taxi rendelése, illetve igénybe vehetik a robotdiszpécsert, a kisállat- vagy a Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásokat is.

A két társaság egyesítésével tovább erősítjük piacvezető pozíciónkat, és a Főtaxitól megszokott magas színvonalon, de még több rendelkezésre álló autóval tudjuk kiszolgálni a pandémia időszaka után fokozatosan növekvő mobilitási igényeket. Ezt a célt szolgálja a folyamatosan bővülő zöld flottánk, a nemrégiben elindított Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásunk, a taxirendelést felgyorsító robotdiszpécser-szolgáltatás és a különösen a fiatalok körében népszerű mobiltelefonos taxirendelő alkalmazásunk is

– fogalmazott Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója.

A márkaváltás nemcsak az utasok, hanem a korábban Budapest Taxinak dolgozó franchise-partnerek, sofőrök számára is kézzelfogható előnyökkel jár, hiszen a Budapest Airport taxiszolgáltatása mellett több száz üzleti partnert kiszolgáló Főtaxi biztos munkát, jól kalkulálható bevételi forrást biztosít számukra – olvasható a közleményben.