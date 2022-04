Eső mossa, hó fedi a választást

Noha egy-két hete még akár 25 Celsius-fokos maximumok is voltak, április első hétvégéjén begorombult az időjárás: a meteorológiai szolgálat és a közút is havazásra, havas esőre figyelmeztetett, a napos, tavaszias időt pedig újra mínuszok váltották. Nincs jobb hírünk az országgyűlési választások napjára sem, maximum 9 Celsius-fok lesz, sok helyen esővel, havazással.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap eleinte jobbára erősen felhős idő várható, majd napközben északnyugat felől egyre több helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén estig is maradhatnak vastagabban felhős, borult területek. A déli órákig még több helyen valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. A havat egyre inkább havas eső, eső váltja fel. A keleti összeáramlás mentén még a délutáni, esti órákban is lehetnek néhol záporok, hózáporok. Az északi, északnyugati szelet sok helyütt erős, a Dunántúlon és északkeleten néhol időnként viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra is elsőfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém megyében. Szöveges figyelmeztető előrejelzésükben azt írják: szombat délutántól, estétől egyre nagyobb területen (előbb a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, később az Alföldön is) az esőt, havas esőt havazás, hószállingózás váltja, amely vasárnap reggelig sokfelé kitart. Napközben aztán fokozatosan csökken a csapadékhajlam, miközben a havazás egyre inkább esőbe vált vissza. Vasárnap délután, este a Dunától keletre lévő összeáramlási zóna mentén néhol hózáporok előfordulhatnak.

Egyre jobb lesz

Hétfőn a déli megyékben délelőtt még több lehet a felhő, utána gomolyfelhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati, délnyugati szél több helyen megélénkül. Hajnalra általában mínusz 5 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos részeken hidegebb is lehet, majd délután 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Kedden a déli megyékben akár több órára kisüthet a nap, máshol inkább közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyenként előfordulhat gyenge eső, nagyobb eséllyel az északi megyékben. A nyugati, délnyugati szél több helyen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok várható, a fagyzugos helyeken lesz a leghidegebb, majd délutánra 10, 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékeket.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél. A minimum-hőmérséklet 1 és 7, a maximum 14 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön változóan felhős idő valószínű az északi megyékben kevesebb, míg délen több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat eső, zápor. Többfelé élénk, néhol időnként erős lehet a délnyugati, majd az északnyugati szél. A minimum 1 és 8, míg a maximum-hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. A nyugatias szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 2, 9 fokról 13 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

(Borítókép: Andrew Matthews / PA Images / Getty Images)