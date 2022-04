Márki-Zay Péter: Történelmi vereséget szenvedett az ellenzék

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ATV Egyenes beszéd című műsorában elismerte, hogy történelmi vereséget szenvedtek. Azt mondta, hiába tanultak a négy évvel ezelőtti voksolás hibáiból, mégis alulmaradtak. Kiderült számára, hogy ebben a rendszerben Orbán Viktort ezen a pályán nem lehet megbuktatni.

Kérdésre válaszolva tagadta, hogy csak az lett volna a programjuk, hogy megbuktassák Orbánt, hanem volt saját, kidolgozott ellenzéki programjuk is, azonban képtelenek voltak felvenni a versenyt az állami propagandával.

Nem láttuk, hogy a kormányzati kommunikációs fölényt, a hatalmas erőforrást lehetetlen legyőzni"

– mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette, négy éve még kiegyensúlyozottabbak voltak a viszonyok akár az internet, akár az utcai plakátok piacán. Ennek eredménye volt az is most, hogy amikor hibázott, rosszat mondott, akkor arra napokig tartó ellenkampányt volt képes azonnal építeni a kormányoldal. Márki-Zay elismerte, hogy többször is hibázott a kampány alatt. Súlyos stratégiai hibának pedig azt nevezte, hogy nem látták, időközben a korábbi jobbikos szavazók zöme elfordult tőlük.

A jobboldalról morzsolódott le 600 ezer ember, amelynek fele a Fidesznél, a másik fele pedig a Mi Hazánk Mozgalomnál kötött ki

– ismerte el. Hozzátette, hogy az őt bíráló ellenzéki szövetségi tagok mai nyilatkozataira nem akar reagálni, Jakab Pétert nevesítette is.

Bevallása szerint még nem döntötte el, hogy a parlamentbe megy, vagy inkább Hódmezővásárhelyért akar-e tenni a jövőben. Csalódásként élte meg, hogy nem nyert a Csongrád-Csanád 4-es választókerületben, de annak a Hódmezővásárhely városi körzetében még fej-fej mellett állnak Lázár Jánossal, ott nem zárták még le a szavazatok összeszámlálását.

Márki-Zay elmondta azt is, hogy a választási vereség elismerésénél ő maga kérte, hogy az ellenzéki szövetség többi tagja ne menjen fel vele a színpadra. A családjával akarta támogatóikat arra biztatni, hogy a vereség ellenére se hagyják itt ezt az országot. Eltökélt abban is, hogy egy konzervatív, jobboldali pártot alapítson, amely alternatívát kínálhat majd azoknak, akik idővel nem akarnak majd a jobboldalról a Fideszre voksolni.

