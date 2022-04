Választási megfigyelők: Normálisan zajlott a voksolás

„Amit a magyar választásokon tapasztaltam, nagyon hasonlított ahhoz, amit az Egyesült Királyságban látni a voksolás idején” – mondta Lord James Wharton hétfőn azon az eseményen, amelyen külföldi konzervatív és jobboldali politikusok értékelték a magyar parlamenti választások eseményeit.

A brit konzervatív politikus szerint – aki választási megfigyelőként érkezett hazánkba – a magyar voksolás során normális, szabad procedúrát láttak a választóköröket látogatva, és az utcán is egyértelmű volt a sokféle plakátból, hogy a magyar embereknek volt megfelelő lehetőségük szabadon voksolni.

Paolo Borchia, az olasz Lega európai parlamenti képviselője kifejtette: hétfő reggel az olasz sajtót olvasva az a benyomása alakult ki, hogy a valóság szöges ellentétét írták meg. Az olasz politikus benyomása szerint is jól szervezett volt a választás, amelynek nemcsak helyi jelentősége lehet, de az európai konzervatívok számára is optimizmus forrásaként szolgálhat.

A beszélgetés harmadik résztvevője, a spanyol Hermann Tertsch is azt hangsúlyozta, hogy normálisan zajlottak az események a voksoláson, sőt még alaposabban is ellenőrizték a folyamatokat, mint számos nyugati országban. A Vox párt európai parlamenti képviselője szerint mégis komoly zajt keltenek a külföldi sajtóban. Tertsch sértőnek és udvariatlanságnak nevezte az EBESZ hangsúlyos jelenlétét is.

Brüsszel nem tanult semmit

Lord James Wharton arról beszélt, hogy az Európai Uniónak fel kellene ismernie, amire már a brexit is ráirányította a figyelmet, hogy a folyamatos egyirányú szuverenitáselvonás és központosítás nem működik. „Ha az EU nem foglalkozik ezekkel a problémákkal, hosszú távon veszélybe sodorja magát” – vélekedett a brit politikus, aki szerint úgy tűnik, Brüsszelben nem figyelnek a jelzésekre, így nőni fog a feszültség az unión belül, és egyre többen fordulnak majd szembe az EU-val.

Brüsszel nem tanult semmit a brexitből

– vélekedett Paolo Borchia is, és hozzátette: Budapesten más a perspektíva, mivel itt tudják, hogy Európát a keresztény gyökerekre kellene építeni.

Hermann Tertsch emlékeztetett: Brüsszelben az arrogancia ült tort a brexit után is, és nem tudnak mit kezdeni azzal az uniós elit tagjai, hogy egyes tagállamokra – köztük Magyarországra – nem tudják ráerőltetni az agendájukat és a már-már leninista társadalommérnökösködést. „A nemzeti választások ugyanis megvédhetik ettől az embereket. Ez történt tegnap Magyarországon is” – fejtette ki a spanyol EP-képviselő.

Konzervatív reneszánsz jöhet Európában

Ezután Lord James Wharton arról beszélt, hogy a brexit után is kiderült: a progresszív oldalon mindent tolerálnak a politikai ellenvéleményen kívül. Emlékeztetett rá, hogy mennyire nem tudták elfogadni az Egyesült Királyságban tartott referendum eredményét a vesztesek, akik a népszavazás után is még éveken keresztül próbálták megakadályozni a brexitet. Hozzátette: ha a következő uniós választások változást hoznak, a jelenlegi brüsszeli garnitúra nem fogja elfogadni a demokratikus döntést, és minden alternatív eszközzel akadályozzák majd a változást. Azok, akik azt állítják, hogy hisznek a demokráciában, bármikor készek aláaknázni, ha a választásokon nem az általuk várt eredmény születik – vélekedett a brit konzervatív politikus.

Paolo Borchia szerint a vasárnapi magyar választás egy konzervatív reneszánsz kezdete lehet Európában.

A választóknak tudniuk kell, hogy van megbízható alternatíva az európai fősodorral szemben

– vélekedett az olasz politikus, és hozzátette: az Európai Néppárt azt kérte a konzervatív, jobbközép szavazóktól, hogy jussanak konszenzusra a baloldallal, és fogadjanak el liberális eszméket. Ezért egy jobbközép alternatívát kell felmutatni az EPP-vel szemben a következő EP-választásokon. Ehhez viszont meg kell szüntetni a széthúzást a valódi jobboldali erők között – húzta alá a Lega EP-képviselője.

