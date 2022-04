Donáth Anna bocsánatot kért, és elmondta, mit kell máshogy csinálniuk

Bocsánatot kérünk. Bocsánatot kérünk tőletek, mert az Orbán-rendszer ellenzékeként nem tudtunk élni azzal a bizalommal, amit belénk fektettetek az elmúlt években, egészen az utolsó órákig – kezdte Facebook-posztját Donáth Anna.

A Momentum elnöke szerint éjt nappallá téve dolgoztak, felszántották az egész országot, de ez nem volt elég. A politikus azzal folytatta, hogy át kell gondolniuk, mit rontottak el, mit tudnának másképp csinálni, és mi az ellenzéki politizálás jövője. Hozzátette: ezt akkor is meg kell tenniük, ha „ebben az autoriter rendszerben az egyenlőtlen feltételek miatt ezerszer nehezebb többséget teremteni”.

Donáth Anna úgy látja, három dolgot biztosan máshogy kell csinálniuk:

Mélyebben megérteni, miért vették komolyabban Orbán Viktor politikai ajánlatát annál, mint amit az ellenzék kínált. A Momentum vezetője hangsúlyozza, ezt nem lehet annyival elintézni, hogy „vidékre” nem jutnak el az információk, mert az egész országban erősödött a Fidesz. Itt azt is megjegyezte, hogy „propaganda ide vagy oda, az emberek félelemérzete – például a háború kapcsán – valós, akkor is, ha azt a félelemérzetet hamis információk alapján alakítják ki magukban”, ezeket a létező érzelmeket pedig nem lehet ignorálni. Nem lehet jobbról előzni a Fideszt. Donáth Anna kiemelte, hogy egy megélhetési válság közepén vagyunk, két év koronavírus után, növekvő inflációval. „Erre kell hiteles, érthető választ találnunk, mert igenis a saját felelősségünk is, hogy ma, 12 év katasztrofális gazdaságpolitikája után többen várják a kormánytól a szociális helyzetük javítását, mint az ellenzéktől.” Minden településen ott kell lenniük. A politikus leszögezte: nem elegendő, hogy városokból érkező ellenzéki aktivisták szórólapoznak a legkisebb falvakban. Ezt maximum az első lépésnek tartja, még úgy is, hogy „a momentumosok felfoghatatlanul sok, az emberi teljesítőképesség határát elérő energiát beletettek az országjárásba, a vidék meggyőzésébe”.

Donáth Anna azt is világossá tette, hogy nincsenek még pontos megoldásaik, nem tudják az egyértelmű irányt, de abban biztos, hogy hittel és reménnyel tudják megcsinálni. Ahogy beszámoltunk róla, a hatpárti ellenzéki együttműködés Márki-Zay Péter nélkül is folytatódhat, miközben több pártvezető is a vesztes miniszterelnök-jelöltet kritizálja.