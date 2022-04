Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ influenzafigyelő szolgálata szerint április első hetében 25 százalékkal kevesebb beteget regisztráltak, mint az azt megelőző héten. A jelentés alapján 100 ezer lakos közül 209 fő kereste fel az orvosát influenzás panaszok miatt, míg március végén ugyanez a szám még 279 volt.

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos az Index kérdésére megerősítette: többhetes növekedő tendencia után a saját praxisához kapcsolódó betegforgalmi adatok is azt igazolják, hogy csökkenni látszik az influenzás megbetegedések száma.

– jelentette ki a a Háziorvosok Online Szervezetének (HaOSz) alapítója, aki felidézte azt a korábbi álláspontot, miszerint a tavalyi és a tavaly előtti influenzajárvány elmaradása miatt az idei intenzívebb lehet.

A várakozás bejött. Míg tavaly és azt megelőzően a koronavírus miatt meghozott járványügyi szabályok – köztük a maszkviselés és a távolságtartás – szigorú betartása az influenza terjedését is meggátolta, addig most, az ötödik hullám idejére fellazultak az óvintézkedések és az egyéni felelősségvállalásra is kisebb hangsúlyt fektettek az emberek, mindez pedig az influenzajárvány berobbanásához is hozzájárult