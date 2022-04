Vita lehet az ellenzéki oldalon abból, hogy beüljenek-e a parlamentbe

Az új parlament megalakulása előtt a nyitóülés bojkottjának és a mandátum felvételének kérdése is napirenden van.

Ahogy arról beszámoltunk, a Momentum parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyűlés alakuló ülését, az LMP viszont nem támogatja ezt a kezdeményezést, sőt Ungár Péter a jelenlegi helyzetben nevetségesnek érezné.

Hadházy Ákos, aki Zuglóban nyert egyéni mandátumot, és a Momentum frakciójában fog politizálni, Facebook-oldalán közölte, hogy levélben fordultak a parlamenti pártok elnökeihez, egyeztetést kezdeményeztek azokról a javaslatokról, amelyekkel szerintük el lehet kerülni, hogy „a mandátumok felvétele után »díszletellenzékként«, egy tisztességtelen választáson létrejött parlamentben legitimáljuk a Fidesz hatalmát”.

Információim szerint egyes pártok már a hét elején megkezdenék a parlamenti pozíciók elosztásáról szóló megbeszélést – mi azt javasoljuk, hogy ezt mindenképpen előzze meg egy eszmecsere többek között arról, hogy szabad-e ilyen komoly munkával nem, de annál több fizetéssel járó pozíciókat elfogadni.

A politikus úgy tudja, hogy a Momentum elnöksége a bojkott mellett egyéb lépésekről is tárgyal.

Hadházy Ákos reméli, a többi párt is nyitott lesz arra, hogy „ezekről a rendkívül fontos kérdésekről mielőbb eszmét cseréljünk, és abban is bízom, hogy korábbi pártom képviselőit is meggyőzhetem arról: problémákról, megoldási javaslatokról nem csak a parlamentben lehet beszélni úgy, hogy az látható legyen”.

A képviselők mandátumukkal a Tisztelt(?) Ház falain kívül is élhetnek, sőt, jelen viszonyok közepette ott élhetnek csak igazán hasznosan.

A hatpárti ellenzéki szövetség 57 parlamenti mandátumot szerzett az április 3-i választásokon.

