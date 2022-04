A pesti oldalon, a Lánchídtól délre eső dunai partszakasz a jövő év első felétől teljesen autómentessé válhat. Erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester a Telexnek, jelezve, hogy a szakmai döntés erről már korábban megszületett, de meg akarta várni a bejelentéssel a kampány végét, hogy ne befolyásolja ezzel a választás eredményét.

A főpolgármester kabinetfőnöke szerint a pesti rakpart sétálóövezetté alakítása már Karácsony Gergely választási programjában is szerepelt, a fokozatos megvalósítás mellett pedig egyebek mellett az is fontos érv, hogy ez a világ egyik legszebb épített partszakasza.

A részletek megtervezése most kezdődik, a munkacsoportban a civil és a zöld szempontok mellett figyelembe veszik az autósok elgondolásait is, és a koncepció alakításába beleszólhatnak majd az érintett helyi önkormányzatok is.

Korábban Budapest főtájépítésze már utalt rá, hogy

a pesti alsó rakpartot a Szent István parktól a Bálnáig egy hosszabb folyamat során vissza lehetne adni a városnak.

A kutatások azt mutatják, hogy a tervet a budapestiek döntő többsége támogatja, a forgalom előli lezárás pedig nem okoz különösebb közlekedési fennakadást.

A Margit híd és a Parlament között már megújult a pesti rakpart, a héten már az autós forgalom előtt is megnyitották. A terv szerint az Országháztól délre eső, Erzsébet hídig tartó szakasz válhat teljesen autómentessé. Bár a részletek kidolgozása még csak most kezdődött, ha megvalósul a koncepció, azzal a gépkocsiforgalom számára a pesti rakpart belvárosi szakasza teljesen kiesik a szóba jöhető áthaladási útvonalak közül.

(Borítókép: A pesti alsó rakparton az Országház előtt 2021. április 24-én. Fotó: Juhász Gábor / MTI)

