Márki-Zay Péter: A választás akkor sem lett volna tisztességes, ha az ellenzék nyeri meg

Alig több mint tíz nappal a választások és az egységes ellenzék veresége után hívták be a köztévé háromnegyedórás műsorába vendégnek Márki-Zay Pétert.

A műsorvezető azzal kezdte, hogy szerinte az ellenzék szándékosan állította be, hogy nem hívták őket sehová a közmédiába, majd mutatott megkereséseket és felidézte, hogy az ellenzék nem is élt a köztévében számukra törvény biztosította több mint egy órányi reklámidővel. Márki-Zay Péter ezt cáfolta.

Már nincs vita

Az előválasztások után mintha megbillent volna Márki-Zay iránt a bizalom – hangzott a feltételezés, amire az ellenzék volt kormányfő-jelöltje azt mondta, hogy végül sikeresen megoldották a vitákat. Nem lehetett kizárni kívülről a fideszes áskálódást és azt sem, hogy voltak árulók az ellenzéki összefogásban, mert ez nem volt kérdés, hangsúlyozta a politikus.

Márki-Zay szerint ezen a lejtős pályán ez volt az utolsó ilyen jellegű ellenzéki összefogás és bár maga is hitt a szövetségben és a győzelemben, azonban ez nem jött be. Úgy véli, pont ezért most felesleges arról beszélni, hogy mi lesz a következő választáson az ellenzékkel.

A hódmezővásárhelyi polgármester ezután vitába keveredett az elmúlt években Magyarországra betelepülők számával kapcsolatban. A migráció kérdését az ellenzék úgy próbálta meg feltüntetni a kampány során, hogy bűnözőket engedett be az országba az előző kormány – állította Lánczi Tamás, ám a témát végül nem zárták le.

Nem összehasonlíthatók

Arra, hogy Márki-Zayhoz hasonlították, azt válaszolta az ellenzéki politikus, hogy őt és az amerikai választási körülményeket nem lehet összehasonlítani.

Szóba került a műsorban az orosz-ukrán háború is. Ha a NATO úgy dönt, hogy küld katonákat Ukrajnába, azt támogatta volna, de nem azt, hogy magyar katonákat küldjünk a szomszédos országba. Viszont ha a NATO így dönt, akkor Magyarországnak lehetősége van mérlegelni, hogy támogat-e egy ilyen döntést, vagy sem – igazította ki Márki-Zayt a műsorvezető. Márki-Zay hozzátette, hogy részben ezen ment el a választás, mert a fideszes propaganda média kiforgatta az ellenzék szinte összes megszólalását.

Vitába keveredtek amiatt is, hogy fideszes EP-képviselők mit is szavaztak meg Strasbourgban az orosz kőolaj- és gázvásárlások leállításával, vagy nem leállításával kapcsolatban. Amire az ellenzék volt kormányfő-jelöltje hivatkozott, az egy európai parlamenti állásfoglalás volt, és valóban tartalmazta a kőolaj- és gázvásárlási stopot, viszont ez nem kötelező érvényű és a rákövetkező napon nem is ezt hagyta jóvá az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján, abból már kimaradt a kőolaj és gázvásárlásokra vonatkozó tiltás, csak a szénbehozatalt állította le idővel az Európai Unió.

Karaktergyilkosság

Szóba került az elhíresült minimálbér csökkentéssel kapcsolatos kijelentés is, amit Márki-Zay azzal hárított, hogy ezt a kijelentését is szemtelenül kiforgatták, de ugyanígy szembesítették az üzemanyagárstop megszüntetése ügyében tett mondataival is. Erre a válasz az volt, hogy másként kellett volna lépni, például áfa-csökkentéssel és nem élelmiszerek egy csoportjának, meg az üzemanyagok árának befagyasztásával. Hangsúlyozta, mindez része volt az ellene indított lejáratókampánynak és nem tudta megvédeni magát a médiában, hogy elmondja a maga érveit és kifejtse véleményét.

Érintették azt is, hogy a kampányban szó volt arról, hogy esetleg előkerülnek majd kompromittáló videók kormánypárti politikusokról, amelyek végül nem kerültek elő. Kérdésre Márki-Zay elismerte nem is lett volna szerencsés, ha ilyen történt volna. Az ellenzéki kampányban elkövetett hibákkal is szembesítették, ezek egy részét a volt ellenzéki kormányfő-jelölt elismerte.

Jakab Péterhez fűződő viszonyáról csak annyit jegyzett meg Márki-Zay, hogy az ellenzéken belül eltérő személyiségek dolgoztak együtt, de nem bocsátkozott részletekbe.

Továbbra sem tett le a pártalapításról és azért akar néppártot alapítani, hogy mindenki tevékenykedhessen benne, aki az ország sorsának jobbra fordulásáért akar dolgozni.

Sehogy sem tisztességes

A választás akkor sem lett volna tisztességes, ha az ellenzék nyerte volna meg - mondta Márki-Zay, utalva arra, hogy egy ilyen esetben ott lettek volna a kormánypárti oldalon történt csalások. A jövőben is dokumentálni fogják azokat az eseteket, amelyekben a demokráciáért kiállókat ér valamilyen retorzió. Azért nem veszi fel a mandátumát, mert a parlamentben ő nem lett volna frakcióvezető, csak frakciótag és így nem tudott volna úgy működni, ahogyan ő szeretne.

Márki-Zay szerint Gyurcsány Ferenc benne látja a vereségért a bűnbakot, de szerinte baloldali jelölttel sem sikerült volna nyerni az ellenzéknek 2022-ben.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)