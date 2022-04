Vihar, szél, hózápor csúfíthatja el a hétfő délutánt, kiadták a figyelmeztetést

Hétfő délután egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, hosszabb időre pedig akár el is takarhatják a napot. Elszórtan záporeső, hódarazápor, néhol zivatar is előfordulhat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A hegyekben hózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél, az Alpokalján erős, intenzív záporok környezetében viszont előfordulhatnak viharos széllökések is.

A hőmérséklet délután 9 és 15 fok, késő este 1 és 8 fok között valószínű.

Este az ég általában erősen felhős vagy borult lesz, kevesebb felhő a keleti, északkeleti megyékben lehet. Főként a középső megyékben, valamint kisebb eséllyel a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor vagy hódarazápor, a Dunazug-hegységben és az Északi-középhegységben pedig hózápor.

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, kedd hajnalra általában 0 és 5 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy a kevésbé felhős keleti, északkeleti tájakon lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 13 fok között várható.

Figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint tíz megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés vagy jégeső is előfordulhat az alábbi megyékben:

Pest,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és

Jász-Nagykun-Szolnok.

Hétfőn napközben elsősorban a Duna szélesebb sávjában, valamint a Duna–Tisza-közén alakulhat ki néhány zivatar, amelyekhez legfeljebb viharos közeli, mintegy 60 kilométeres széllökés és jégdarazápor társulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Kedden a záporok mellett szinte az ország teljes területén van esély rá, hogy zivatarok alakuljanak ki. A csapadékot akár jégdarazápor is kísérheti.