Volodimir Klicsko: Magyarország lojalitását Oroszország felé továbbra is érezni

„Álljanak a mi oldalunkra, és mi is az önökére fogunk!” Egyebek mellett ezt üzeni Volodimir Klicsko bokszvilágbajnok, Kijev polgármesterének fivére a magyaroknak a Válasz Online-nak adott interjúban.

„Magyarországot lojalitás köti Oroszországhoz, akár az elmúlt évtizedekben Németországot. Utóbbi szövetségi elnöke, Frank-Walter Steinmeier később elismerte: Oroszország részben a német külpolitikának köszönhetően válhatott mára azzá, ami. Moszkva ukrajnai agressziója – a tömeggyilkosságok, kínzások, erőszakolások – részben a Berlin által elkövetett hibákból eredeztethető” – mondta Volodimir Klicsko ukrán bokszvilágbajnok, Kijev polgármesterének fivére, aki

azért kereste a magyar nyilvánosságot, hogy világossá tegye: e lojalitást Magyarország részéről továbbra is érezni.

A volt bokszoló a Válasz Online-nak adott interjújában azt mondta, Bucsa az orosz elnök világos üzenete volt, az ukránok pedig több mint 50 napja az agressziójának áldozatai. „Aki félrenéz, és eljátssza, hogy nem lát semmit, maga is passzív hadviselővé válik, és vér tapad a kezéhez!”

Bár Volodimir Klicsko semmilyen hivatalos állami tisztséget nem visel, hosszú évekre visszatekintő németországi kapcsolatait latba vetve állandó párbeszédet tart fenn meghatározó német körökkel. Tapasztalatai szerint bár a német kormány pártjai és a német emberek sokszor nem egységesek – a politika pedig gyakran eltávolodik a választóktól –, ezúttal a kormány és az emberek is egységesen lépnek fel az orosz agresszió és Putyin „speciális katonai művelete” ellen.

Bármit is állít megannyi csatornáján az orosz állami propaganda, a »speciális műveletük« valójában ukránok meggyilkolását jelenti. Saját szememmel láttam ártatlan emberek holttestét Bucsában, Hosztomelben, Irpinyben. »Speciális művelet«? Háborús bűn ez, és népirtás!

– szögezte le az aktivista-sportszakember. „Fiatalok hevertek az utcákon, egy család autóján tank hajtott át, a végtagok még a kocsiban. Másokon kínzás nyomai. Főbe is lőtték őket” – emlékezett vissza a Bucsában látottakra.

Szerinte nem a vallás, a nemzetiség, a bőrszín az, ami elválaszt, a határvonal valójában a szeretet és a gonoszság között húzódik. Ez a kettő ugyanis mindig fennmarad.

Élni akarunk felemelt fővel, nem pedig térden csúszó rabszolgák lenni

– foglalta össze hazájának legfőbb célkitűzését. Noha bátyjának pártja és Zelenszkij elnök politikai ellenfelek voltak, Klicsko azt hangsúlyozta: „Most egy közös ellenségük van, most ukránok vagyunk mindannyian. A szabadságért folytatott harc egyesít minket. A szabadság ugyanis megfizethetetlen, érte harcolni is érdemes.”

Magyarországnak is üzenve azt hangsúlyozta: katonai, pénzügyi és humanitárius segítségre van most a legnagyobb szükségük.

Álljanak a mi oldalunkra, és mi is az önökére fogunk! És higgyenek nekem: minden támogatást vissza fogunk adni! Többszörösen.

Volodimir Klicsko azt kérte, hogy Magyarország is segítsen mielőbb befejezni a háborút, mert úgy látja, bennünket is védenek a most Ukrajnára támadó gonosztól.

(Borítókép: Volodimir Klicsko 2022. március 15-én. Fotó: Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)