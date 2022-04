Csökkent a napi új fertőzöttek száma, és kórházban is kevesebb koronavírusos beteget ápolnak

A koronavírus tájékoztató oldal adatai szerint a legtöbb új fertőzött Nógrád, Győr-Moson-Sopron, Vas, Baranya és Veszprém megyében van. A tesztek 21,3 százaléka lett pozitív.

A beoltottak száma 6 405 472 fő, közülük 6 191 345 fő a második, 3 858 487 fő a harmadik, 281 150 fő már a negyedik oltását is felvette.

A járvány kezdete óta 1 890 953 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 46 048 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 776 617 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 68 288 főre csökkent.

Kórházban 1449 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

Utoljára az operatív törzs csütörtökön tett közzé napi adatokat, akkor 3041 új fertőzöttet és 24 halálesetet regisztráltak a betegséggel összefüggésben. Kórházban 1500 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 48-an voltak lélegeztetőgépen.

Megszűntek a korlátozások

Az egészségügyi adatok folyamatos javulása miatt Gulyás Gergely március elején a Kormányinfón bejelentette, hogy mivel a végéhez közeledik az ötödik járványhullám, kivezetik a korlátozásokat. Ennek értelmében:

megszűnt a maszkviselési kötelezettség,

kivezették azt a szabályt, ami a munkáltatók számára lehetővé teszi a kötelező oltás előírását, kivéve az egészségügyi és a szociális területen, a pedagógusoknak viszont nem lesz kötelező az oltás,

kivezették a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozásokat.

Az egészségügyi veszélyhelyzetet továbbra is fenntartják, részben a kormány cselekvőképessége, részben a hatodik hullám veszélye miatt.

Péntekenként nem kell időpontot foglalni oltásra

A kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is elérhető a koronavírus elleni oltás. A kórházi oltópontokra időpontfoglalással lehet menni. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. A regisztráció státuszát ide kattintva lehet ellenőrizni. Aki még nem regisztrált oltásra, megteheti a Vakcinainfo honlapon. Az 5–11 éves gyermekek oltása is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni:

Az oltatlanok számára ide kattintva érhető el a nyilatkozat.

A harmadik oltáshoz ezen a linken keresztül érhető el a dokumentum.

A negyedik oltáshoz ide kattintva töltheti le a nyilatkozatot.

A 12–17 év közöttiek oltásához ide kattintva érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat.

A harmadik oltás felvételéhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat a 12 és 17 év közötti gyerekek oltásához ide kattintva tölthető le.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)