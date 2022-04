Felhőszakadás várható több megyében, jön a sáros eső

Megérkezett a melegfronti csapadékzóna Magyarország fölé, amely folyamatosan halad majd észak, északkelet felé. Az Oroszágos Meteorológiai Szolgálat a zivatarok és felhőszakadás miatt is figyelmeztető jelzést adott ki.

A melegfronti csapadékzóna már megérkezett, és folyamatosan vonul majd észak, északkelet felé. Ebből mérsékelt, gyenge intenzitású esőre kell majd számítani – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán.

Mint írják, a ciklon „melegszektora” fokozatosan a Kárpát-medence fölé húzódik.

A tervek szerint a melegfronti vastag felhősáv mögött szakadozásnak, vékonyodásnak indul a felhőtakaró, amely előkészíti majd a terepet a délutáni »akcióra«

– olvasható a bejegyzésben. Hozzátették, hogy megelőzve a kérdéseket, lesz még utánpótlása a csapadéknak, és mivel záporos, zivataros jellegű lesz ezért a veszélyjelzésben szereplő információknál nem tudnak többet mondani. Felhívták a figyelmet azonban arra, hogy a modell-előrejelzéseket is nyomon lehet követni, ahol kiderül, hogy mikor képződhetnek az első csapadékgócok a térségetekben.

Viharos szél és jégeső vár ránk

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzést adott ki zivatarok és felhőszakadás miatt is. A szöveges figyelmeztetés szerint a kora délutáni órákban a déli tájakon a záporok mellett várhatóan zivatarok is kialakulhatnak, amelyek a délután folyamán északi, északkeleti irányba haladva átterjednek a Dunántúl keleti tájaira, illetve az Alföld északabbi területeire is.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Lokálisan rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék hullhat az egymást követő erősebb gócokból, akár 20–25 milliméternyi csapadékra is számíthatnak az ott élők. Emellett viharos óráénkénti 60–75 kilométeres sebességet elérő széllökések, a déli országrészben pedig jégeső is kísérhetik a zivatarokat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Sáros eső is jöhet

Az Időkép előrejelzése szerint a mediterrán ciklon egy nagy adag szaharai port is felszioppant, így akár sáros eső is eshet. A szaharai por már jól látható a műholdfelvételeken is.

Mint írják, ez a nagy adag por a magasban a ciklon felhőzetébe, csapadékrendszerébe is bekerül, emiatt a Olaszországban, a Balkánon és a Kárpát-medencében is többfelé alakulhat ki sáros eső holnap, és a hétvégén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a késő esti órákra fokozatosan lecseng a zivatartevékenység.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)