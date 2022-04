Akár tízszer magasabb lehet a mértnél a valós Covid-esetszám

Kicsivel 68 ezer feletti a koronavírus-fertőzöttek száma a hivatalos magyar statisztikák szerint, az esetszámok kismértékben csökkentek. Rusvai Miklós állatorvos szerint azonban ennél nyolcszor, tízszer is több lehet a valódi esetszám.

Véleménye szerint a koronavírus-járvány még nagyjából egy hónapig lehet erőteljesebb, amíg a légzőszervi megbetegedések időszaka véget nem ér. Az RTL Híradójának nyilatkozó háziorvosok is arról számoltak be, hogy nő a fertőzött pácienseik száma. A vírus azonban csak a betegek csekély számánál okoz jelentősebb tüneteket, most inkább az influenza domináns.

Az egyik budapesti háziorvosi-rendelőben inkább 20 és 30 év közti páciensek jelentkeznek koronavírus-fertőzésre utaló panaszokkal. Fodor Ferenc háziorvos visszajelzése szerint is lényegesen enyhült, azonban

nem szűnt meg a koronavírus-járvány, a kismértékű élénkülése a maszkhasználat megszűnésére és a szociális kapcsolatok élénkülésére vezethető vissza.

Tünetek esetén az emberek a patikákban kapható gyorsteszteket használják, ezek azonban nem mindig adnak pontos eredményt. A drágább, de pontosabb eredményt mutató PCR-tesztekhez kedd óta nehezebb ingyen hozzájutni, mert az Országos Mentőszolgálatot kivonták a tesztelésből.