2021. júniusban Agárd és Gárdony között tucatszám lebegtek a Velencei-tó felszínén az elpusztult halak, de júliusban és augusztusban is a forró nyári napok után tömeges halpusztulást láttak a fürdőzők. Kiderült, hogy a 2020–2021-ben tapasztalható aszályos időszak miatt 44 százalékkal csökkent a tóban a víz mennyisége, ami a halak pusztulásához vezetett. Az Indexnek nyilatkozó szakértők szerint – hacsak a május nem lesz csapadékos – idén is veszélyezteti tavaink, folyóink vízi élővilágát a vízhiány.

A tél végével figyelmeztettek a meteorológusok, hogy mivel szinte alig volt hóesés Magyarországon, és az enyhébb napokon is száraz idő volt jellemzően, az egész országot aszály fenyegeti.

A március is szokatlanul száraz volt, a néhány csapadékos áprilisi nap nem volt elég, hogy mindezt kompenzálja. A vizek élővilágát fokozottan veszélyezteti az aszályosodás, ami az elmúlt két évben jellemző volt itthon, sajnos tartósnak tűnik ez a tendencia. A hazai halgazdaság és halászat is nehéz időszak elé néz. Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) szóvivője szerint súlyos a helyzet.

Az egész Dunántúlon kevés csapadék volt az elmúlt téli és kora tavaszi időszakban,15-20 mm esett a szokásos 100 milliméter helyett. Hacsak nem lesz esős hónapunk, az összes vízhez kötött állat, köztük a védett gémfélék, a kócsag, szürke gém, sirályok és a vidrák élettere is szűkül, és kénytelenek lesznek elvándorolni. A 70-es, 80-as években a tavak átlagosan napi 1 centimétert párologtak, a meleg időszakban ez most 1,5-2 centiméter. Ez már a második év, hogy csapadékhiány miatt a völgyzáró gátas halastavak és a dunántúli víztározónk nem töltődnek fel

– fejtette ki az Indexnek Lévai Ferenc.

1863 és 1866 között óriási aszály volt Magyarországon, ami az összes tavunkat, folyónkat érintette.

A nagy Tiszán Szolnoknál térdig gázolva lehet átmenni a túlpartra. A Velencei-tó ebben az időszakban majd két évig száraz volt, annyira, hogy a fehérvári huszárok a mederben gyakorlatoztak, felverték a port, a feljegyzések szerint a dinnyési menyecskék erre panaszkodtak az elöljárónál. A Fertő tó vize is eltűnt két évre, a helyi gazdák a mederfenéken termesztettek növényeket. A Balaton déli partja is teljesen szárazra került, ahol különben most is 60-70 centi sekély a víz majd 1 kilométerig. Voltak korábban is hasonló aszályos időszakok, de ilyen hosszan tartó még sosem. Már lassan 15 éve egyre rosszabb a helyzet, a felmelegedés és a vízhiány tendencia lett