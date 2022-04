Súlyos balesetet szenvedett egy világbajnok magyar ejtőernyős katona

Forrásunk elmondta, hogy Gál Szabolcs tapasztalt ejtőernyős volt, aki oktatóként is dolgozott a Magyar Honvédségnél. Hétfő délután is egy előre betervezett ejtőernyős gyakorlaton, kvázi rutinugráson vett részt.

Csak – mint tudjuk – valójában nincs olyan, hogy rutinugrás, mert mindegyik életveszélyes

– mondta forrásunk.

Az nem tisztázott, hogy pontosan mi történt – ugyanis még zajlik a vizsgálat az ügyben –, de az ugrás rosszul sikerült, és Gál Szabolcs nagy erővel a földbe csapódott. A történtek után a tapasztalt ejtőernyőst súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az állapotáról egyelőre keveset lehet tudni.

Azt azonban közölték az orvosok, hogy vérre biztosan szüksége lesz, és Szolnokon a kollégái már meg is kezdték a véradást. Erről már a közösségi médiában is többen posztoltak, megjelölve Gál Szabolcs adatait is az irányított véradáshoz.

Fontos, hogy kapjon vért, és ne csak most, a baleset után adjanak az emberek, mert a következő napokban valószínűleg több műtéten is átesik majd, ezekhez is szükség lesz a vérre – hangsúlyozta az Index forrása, aki azt is hozzátette:

Tízezerből egyszer még a legjobbak is elronthatják az ugrást. Ez az ő napi feladatuknak a része, ezt ők vállalták.

Azt, hogy Gál Szabolcs mennyire profi volt, az is bizonyítja, hogy ejtőernyős világbajnokságokon, világrendezvényeken versenyzett a Magyar Honvédség színeiben. Egy alkalommal, 2016-ban ezt meg is nyerte az a magyar csapat, amelynek ő is tagja.

A balesettel kapcsolatban hivatalos megkeresést küldtünk a 86. Szolnoki Helikopterbázisnak is, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Az esetről hírt adó Blikknek nyilatkozott a katona édesapja. Mint mondta, a fiának ma rendbe rakták a lábát, de most öt napon keresztül nem nyúlhatnak hozzá, csak megfigyelik, ezért sok vér kell neki.