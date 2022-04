Az elmúlt két évben a késő tavaszi fagyok jelentős kárt tettek a tavasszal elsőként virágzó gyümölcsfáinkban, a kajszi- és az őszibarack terméshozama 2020-ban és 2021-ben is 80 százalékkal csökkent, így a hazai fogyasztók szükségleteit jelentős exportmennyiséggel tudták csak fedezni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Országos Kertészeti és Beszállítóipari osztályának elnöke, Mártonffy Béla az Index megkeresésére elmondta, hogy idén szerencsésebb a helyzet, jó termés várható nyáron, emiatt a két gyümölcsből biztosított a hazai ellátás, és az exportalap is.

„A kora tavasszal előforduló fagy idén két kisebb hullámban érkezett. A fagypont alatti hőmérséklet elsősorban a mélyebb fekvésű termőterületeken okozott mérhető fagykárokat. A többi régióban a szakszerű védekezéssel meg tudták védeni az ültetvényeket, kisebb károk leginkább a korai virágzású csonthéjasokat érintették.

Jelenlegi felmérésünk alapján jó, átlagos termés várható idén, amennyiben a május 8-10-ei fagyosszentek nem okoznak további károkat. Jelen időjárási előrejelzések szerint durva fagy már nem várható a fenti időszakban, így idén várhatóan biztosított a hazai ellátás és az exportalap.

– ismertette Mártonffy Béla.

Ezen a tavaszon is sok fagyos éjszaka volt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Magyarországon április 21-ével véget ért a radiációs fagyok időszaka, a továbbiakban az ültetvényeket komolyan veszélyeztető lehűléstől nem kell tartani.

„Az idei évben is sok fagyos éjszaka volt, de sokkal jobb a helyzet, mint az elmúlt két évben a csonthéjasok esetében, bár még mindig korai az értékelés. A leghamarabb rügyező gyümölcsfajoknál is van az országnak egy jellemző mintázata, a Dunántúlon például 1 héttel előbb kezdődik, mint az ország északkeleti részében, ahol április utolsó hetében van a virágzás eleje.

A fagykárok szempontjából április 12. éjjel volt a legkritikusabb, akkor mínusz 4 és 7°C közé hűlt éjszaka a levegő. Az OMSZ húsvét hétfő éjjelre újabb mínuszokat jelzett előre, de a –5 Celsius-fokos prognózis helyett a minimum hőmérséklet megállt –2 és –3°C-on, így a már virágba borult gyümölcsfák megúszták jelentősebb fagykárok nélkül. Csak a nagyon korai szegmensben lesz terméskiesés a spanyol és olasz fajták fagyérzékenysége miatt.

– mondta az Indexnek Kelemen Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a FruitVeb ügyvezető igazgatója.

Az almatermésűek virágzása később, április végén kezdődött, ezért ezeket a késő tavaszi fagy nem érintette. Az esetleges károsodás mértéke csak a természetes gyümölcshullás után mérhető fel pontosan.

– részletezte a NAK szakértője, Mártonffy Béla.

Idén érdemes baracklekvárt eltenni

Magyarországon egy átlagos évben évjárattól függően 10 és 40 ezer tonna közötti kajszibarack-, míg 15 és 60 ezer tonna közötti őszibarackterméssel lehet számolni. Ennek nagyjából 20 százaléka, megközelítőleg 3-6 ezer tonna kerül exportra, elsősorban a német és az osztrák piacra. Az utolsó bőséges terméshozam hazánkban 2019-ben volt 11,9 tonna/hektár mennyiséggel, az ezt követő években jelentős visszaesés volt, elsősorban a késői fagyok miatt, a 2020 és 2021-es évben hektáronként csupán 3–4,8 tonna egészséges barackot szüreteltek itthon.

„Idén az áprilisi mínuszok nem tettek jelentős kárt az ültetvényekben, ezért az utóbbi két évet meghaladó magasabb termésátlagra és össztermésre lehet számítani. Bár Borsodban, ami a legfontosabb kajszitermő vidékünk, még csak most van a virágzás vége, még nagyon kicsik a gyümölcskezdemények. Olyan azért nincs Magyarországon sem, hogy az őszibarack legalább egy kicsit ne fagyjon el, és sajnos idén tavasszal is voltak kisebb kiterjedésű területek: az Alföldön, ha nem is teljesen, de bizonyos helyeken voltak károsított ültetvények.

Az, hogy mennyi termés lesz a fákon, egy többlépcsős termésbecslési folyamat eredménye. Egy biztos, most érdemes a spájzot baracklekvárral, -befőttel feltölteni, barackpálinkát főzni. Ebben a szezonban lesz annyi magyar gyümölcs, amit bőségesen tudunk frissen fogyasztani vagy a télre elrakni.

– emelte ki FruitVeb ügyvezetője.

Árakra a termelési költségek növekedése is hatással lesz

Tavaly két faktor is súlyosan károsította a barackültetvényeket, a késő tavaszi fagyok és a hosszan tartó csapadékmentes, aszályos időszak. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint az őszibarack átlagára a budapesti Nagybani piacon 2021-ben meghaladta a kilónkénti 700 forintot, június utolsó hetében lehetett a legdrágábban hozzájutni, 1100 forintos átlagáron, ami augusztus végére 644 forintra mérséklődött. A bőséges terméshozamot produkáló évben, 2019-ben ezzel szemben augusztus végén a Nagybani piacon 250 forint alatt is kínálták az adott gyümölcs kilóját. Bár szintén bőséges termésre lehet számítani az idei nyáron, de a világpiaci drágulás miatt biztosan nem találkozunk a három évvel ezelőttihez hasonló kedvező árakkal.

„Európa minden országában nőnek a gyümölcstermelés költségei 25–50 százalékkal: az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt a szállítás is drágább lett. A logisztikai költségek nagyjából 25 százalékkal nőttek, de a tárolás és a csomagolás is többe kerül, maga az áruelőkészítés 20–30 százalékkal drágább. A banki kamatok és a beruházási költségek emelkedése is felfelé viszi az árakat.

Mindez azt indukálja, hogy a termék árának is emelkedni kell, de az egyelőre megjósolhatatlan, hogy a nagyobb kínálat hogyan fogja mindezt befolyásolni. Az összeurópai csonthéjas szezon nagyon elején van, ebben a korai szakaszban még magasabb árak vannak a tavalyi évhez képest, de ez a gyümölcsök esetében hétről hétre változik. A szezon közben fog elválni, hogy milyen ársávban fog mozogni a kajszi vagy az őszibarack fogyasztói ára, olyan június-július fordulóján fogjuk ezt látni. A jó terméshozam miatt azért a családi kasszába beilleszthető árakra lehet számítani.

– emelte ki FruitVeb ügyvezetője.

Egyelőre az aszályos időszak nem károsította az ültetvényeket

„A gyümölcsfák a téli időszakban úgynevezett mélynyugalmi állapotban voltak, ebben az időpontban kevésbé érzékenyek a szárazságra, a folyamatos vízutánpótlásra a nedvkeringés megindulásától van szükségük. Jelenleg a téli csapadékhiányos időszak után érkezett eső jól jött a virágzás időszakában. Természetesen amennyiben a növekedés idején újra vízhiányos időszak áll be, annak logikusan lesz kihatása az öntözetlen ültetvények hozamára” – ismertette Mártonffy Béla.

A hosszú hónapokig tartó aszály, ahogy az egész mezőgazdaság, így a gyümölcsösgazdák számára sem kedvező, de terméshozam szempontjából a döntő faktor az előző két évhez képest az volt, hogy április közepe táján nem volt túlságosan hideg ahhoz, hogy jelentős kárt szenvedjenek az ültetvények.

– tette hozzá Kelemen Péter, Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke.

Lehet számítani arra, hogy bizonyos gyümölcsfajtákból csökken az exportmennyiség, illetve valamiből nagyobb behozatalra lesz szükség?

„Április végi adataink szerint a hazai gyümölcstermelés a szamócától elkezdve minden hazai termelésű növényből elégséges lesz, úgy a lakossági fogyasztás, mind a feldolgozóipar és az export számára. A szokásos exportmennyiség a kajszi, a szilva, a meggy és a dió területén előreláthatóan tartható lesz” – válaszolta az Index megkeresésére Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárkamara, Országos Kertészeti és Beszállítóipari osztályának elnöke.

A magyarok 60-70 százaléka előnyben részesíti a hazai gyümölcsöket, az áruk és a zamatuk miatt a többség a maga szezonjában fogyasztja. A magyarországi szezont megelőzően már május elején lehet itthon is kapni spanyolországi kajszibarackot vagy nektarint. Tavaly a Nagybani piacon az import őszibarack kilogrammonkénti ára 720–760 forint között mozgott, míg a nektariné 800 és 850 forint között.

A termelési költségek minimum 25 százalékos növekedése valószínűleg az import barack árára is hatással lesz. Nektarinból, illetve a lapos barackból mi keveset termelünk, importból fedezzük a fogyasztási igényeket. A legnagyobb mennyiségben őszi-, kajszibarackot és nektarint Spanyolországból hozzuk be. Tavaly a késő tavaszi fagy miatt legnagyobb termesztőkörzetében, Katalóniában jelentős fagykárok voltak, amelyek idén is megismétlődtek, de Európa legtöbb termőterületén nem okozott nagyobb problémát az áprilisi lehűlés. A spanyoloknál további kiesésre lehet számítani Murcia régiójában, mert ott nemrégiben özönvízszerű esőzések és jégverés pusztított. A murciai helyzet itthon a májusi időszak kajszikínálatát érinti.

– részletezte a FruitVeb szakértője.

Kelemen Péter hozzátette: az európai kajszipiac tekintetében idén jobb a helyzet, mint amilyen 2021-ben volt, akkor az ágazatban az elmúlt 30 év legalacsonyabb termését várták, idén a franciáknál, az olaszoknál egyértelműen jobb a helyzet, a spanyoloknál a fagyok és az esőzések miatt meg kell várni a hivatalos termésbecslést. A magyar gazdák és a fogyasztók is örülhetnek, egyelőre úgy tűnik, bőséges baracktermés lesz.

(Borítókép: Őszibarack érik egy szigetszentmiklósi családi ház kertjében 2019. július 20-án. Fotó: Faludi Imre / MTI)