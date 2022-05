Orbán Viktor is felkerült Ukrajna ellenségeinek listájára

Az Ukrajna ellenségeit listázó oldalon a nevek mellett olyan személyes adatok is helyet kaptak, mint a születési dátum, az útlevélszám és a lakcím. A HírTV beszámolója szerint az ultranacionalista körök így listázzák Ukrajna ellenségeit.

A Mirotvorec honlapot 2014-ben az után hozták létre, hogy Oroszország annektálta a Krímet, és elfoglalta a Dombász egy részét.

A honlap „halállistáján” már több tízezer ember neve szerepel, ami egyúttal személyiségi jogokat is megsért, hiszen a listán szereplők személyes adatait, születési dátumát, lakcímét és útlevéladatait is közlik.

A beszámoló szerint ilyen információkhoz csak az ukrán belbiztonsági szervek férnek hozzá, így valószínűsítik, hogy ezekhez szivárogtatás útján jutott hozzá a Mirotvec.

A szélsőjobboldali honlap a kárpátaljai magyar közösség életét is megnehezítette az elmúlt években. A működtetők által kettős állampolgárnak vélt kárpátaljai magyarok személyes adatait is rendre feltöltik a portálra, különösen azokét, akik hivatalokban, intézményekben valamilyen tisztséget töltenek be. Emiatt sokan a munkahelyüket is otthagyták, hiszen félelmet keltett bennük ez a „halállista” – írja a HírTV.

A magyar politikusok közül nem Orbán Viktor az első, aki felkerült a listára. Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos neve is szerepel a listán.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, vasárnapi, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)