A miniszterelnök legutóbb április 1-jén beszélt a közszolgálati rádiónak, vagyis a választások óta nem adott interjút.

Akkor arról beszélt, hogy megérti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, mert a hazája bajban van, és érdeke más országokat is bevonni a háborúba. Szerinte komoly gazdasági válság várhat Európára, de ezt Magyarország megszorítások nélkül „ki tudja cselezni”.

Napok óta viszont attól hangos a sajtó, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó támogatni az Európai Unió hatodik szankciós csomagját. A magyar kormány hivatalos válaszában kiemelte: a tervezett csomag a legkiszolgáltatottabbak terheinek további növekedését eredményezné anélkül, hogy az Európai Unió érdemi erőfeszítéseket tenne a hatások enyhítésére.

Orbán Viktort elsőként a háborúval kapcsolatban kérdezték péntek reggel, és Virág elvtársat idézte A tanú című filmből, mondván, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.

A helyzet súlyos, és a háború egyébként is veszélyezteti a biztonságot, ráadásul most az energiabiztonság is veszélyben van. Az Európai Bizottság felrúgja a versailles-i konszenzust, melynek elnöke megtámadta ezt