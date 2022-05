Bár az előfoglalás már januárban elindult, a legtöbb szülő csak májusban vagy még később csap a homlokára, hogy még nincs megoldva a gyerek nyári táboroztatása. A jelentkezésekből azonban már most látszik, hogy idén nyáron minden eddiginél nagyobb lesz az érdeklődés.

Az év eleje óta 15 százalékkal több a jelentkezés, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ha ez a tendencia a következő hetekben is folytatódik, akkor bátran kijelenthetjük, Magyarországon még soha nem táborozott annyi gyerek, mint amennyi idén nyáron fog

– jelentette ki az Indexnek Tóth Béla. A Táborfigyelő vezetője felidézte: tavaly a táboroztatók némileg alábecsülték az érdeklődést, ami miatt sokfelé várólisták alakultak ki, ám idén szélesebb a kínálat, több mint 800 turnus közül lehet választani.

„Számításaink szerint lesz elegendő hely mindenkinek, látni kell ugyanakkor, hogy a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező táborok hamar betelnek. Természetesen még a nyáron is lesz lehetőség a foglalásra, de nem kizárt, hogy akkor már kompromisszumot kell kötnie a szülőknek, elképzelhető, hogy a program már drágább lesz, vagy az eredeti terveknél már messzebbre kell majd vinni a gyereket” – hívta fel a figyelmet Tóth Béla.

Azt is kiemelte, hogy sajnos még az időben foglalóknak is áremelkedésre kell számítani, az élelmiszerek és a szálláshelyek drágulása ugyanis a táborok költségvetésében is megmutatkozik. Elmondása szerint csak az elmúlt egy hétben legalább tíz szervező jelezte, hogy újra kell kalkulálni a program árát, természetesen ezekben az esetekben a már korábban jelentkezőknek tartják az eredeti összeget.

2022-ben egy napközis tábor átlagosan 35 800 forintba, míg egy ottalvós tábor körülbelül 60 ezer forintba kerül.

Roppant széles ugyanakkor az árolló: a legolcsóbb ottalvós táborért 28 ezer forint kell fizetni, de van olyan tábor is, ami nem kevesebb, mint 330 ezer forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy több mint tízszeres árkülönbségekbe is bele lehet futni.

Humanoid robotot is építhet a gyerek

A Táborfigyelő vezetője beszélt arról is, hogy mely témák, foglalkozások iránt érdeklődnek a leginkább a gyerekek. A legnépszerűbbek a sport-, a kaland-, és az idegen nyelvi táborok, de van néhány nagyon extrém tematika, melyek iránt szintén sokan érdeklődnek.

„3D-s nyomtatás, humanoid robotépítés, mesterséges intelligencia és Youtube-videó-készítés köré is szerveződnek táborok, a kínálat tehát valóban nagyon széles” – mutatott rá Tóth Béla.

Nem lesznek járványügyi intézkedések

A kedvező koronavírus-helyzet miatt járványügyi korlátozások nélkül megtarthatók az idei nyári táborok, így azokat ismét a korábban megszokott keretek között szervezhetik, bonyolíthatják le – erről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatott korábban.

Felhívták a figyelmet, hogy noha a kockázat kisebb, a koronavírus továbbra is jelen van, ezért fontos általános higiénés szabályok betartása.

A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák, illetve szervező vehet részt, erről – gyerek esetében a szülőnek – nyilatkozni is kell.

Javasolják továbbá, hogy a táborban résztvevő szervezők és segítők lehetőség szerint legyenek a koronavírus elleni védőoltás legalább két dózisával beoltva.

Kiemelték, zárt térben a foglalkozások esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres, megfelelő intenzitású szellőztetésre, ez vonatkozik a folyosókra és a szociális helyiségekre is.

A tábor működtetése során gondoskodni kell a személyi higiéné betartásáról, amelynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, valamint a köhögési etikett betartása.

Ha egy gyerek vagy szervező betegség tüneteit észleli, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért orvost, aki dönt a további teendőkről. A beteg gyermek felügyeletét ellátó embernek kötelező kesztyűt és maszkot kell használnia.

Tóth Béla szerint a „Covid-para alábbhagyását” jelzi, hogy míg az elmúlt két évben a szülők elsősorban a napközis táborokat preferálták, addig mostanra visszatértek a régi igények, melyek alapján a családok legalább fele szívesen küldi ottalvós táborba is gyereket.

