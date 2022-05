Óriási hiány van tűzoltókból, és hamarosan még többen felmondhatnak

Már most is hiány van tűzoltókból országos szinten, de hamarosan egy újabb felmondási hullám várható, amely tovább ronthat a helyzeten – közölte az RTL Híradó.

Egy tűzoltó arról számolt be a híradónak, hogy már most létszámhiány van, és tavaly összesen tíz napot túlórázott ugyan, de ebből csak néhányat engedtek neki kivenni. Ezt követően a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke is megerősítette, hogy országos szinten létszámhiány van.

Minden egyes városban, minden egyes kirendeltségen a beavatkozóállománynak a létszáma minimum 15-20 százalékkal csökkent. Rengeteg túlórát dolgoznak a kollégáink

– mondta az RTL-nek Salamon Lajos. Hozzátette azt is, hogy a létszámhiányt a gyakorlatban általában azzal fedik el, hogy az üresen maradt gépjárműveket hivatalosan műszaki hibásnak minősítik.

A tűzoltó-szakszervezet vezetője arra is figyelmeztetett, hogy most, a koronavírus-járvány miatti elrendelt veszélyhelyzet idején még nem lehet felmondaniuk a tűzoltóknak, de ha ez véget ér

AKKOR EGY FELMONDÁSI HULLÁM VÁRHATÓ, amely tovább ronthat a helyzeten.

Salamon Lajos azt is hozzátette, hogy a problémát béremeléssel lehetne megelőzni. Arra viszont, hogy van-e ilyen terv, sem a Katasztrófavédelem, sem a Belügyminisztérium nem válaszolt az RTL megkeresésére.

