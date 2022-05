A Pesti TV után a PestiSrácok.hu működése is kérdéses

A Media1 tegnap adott hírt arról, hogy a Pesti TV július 11-vel megszűnik. Ahogy megírtuk, költségvetési szempontból nem éri meg a tulajdonosnak fenntartani a csatorna működését.

A PetiSrácok.hu főszerkesztője, aki a Pesti TV programigazgatója is egyben, Huth Gergely közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a több mint 26 újságírót foglalkoztató lap fennmaradása is kérdésessé vált.

– írta kedden Huth Gergely Facebookon. A bejegyzés alatt többen arról érdeklődtek, hogy mi lehet a csatorna megszűnésének oka és mi lesz a PestiSracok.hu sorsa. A főszerkesztő a következőt válaszolta:

„A Pesti TV tulajdonosai, azaz Vaszily úr (Vaszily Miklós – a szerk.) és Mészáros úr (Mészáros Lőrinc – a szerk.) cégei az alacsony reklámbevétel miatt nem kívánják tovább finanszírozni a Pesti TV működését. Mint üzletembereknek ehhez minden joguk megvan.”

Mivel integrált szerkesztőséget működtettünk, jelen formában a PestiSrácok.hu fenntartása is megoldandó problémává vált. Reméljük, kapunk megfelelő ajánlatot a folytatáshoz, a tárgyalások sikeréhez nézőink és olvasóink most is özönlő, jóleső kiállása sokat hozzátehet.