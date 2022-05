Új földosztás kell, hogy minél több földet műveljenek meg a magyarok

Toroczkai László pártelnök szerint több oka is lehet annak, hogy az egyik közvélemény-kutató a héten őket hozta ki mint a jelenlegi legnépszerűbb ellenzéki párt. Az egyik az, hogy a választáson meglepő eredményt produkáltak, és ez már azóta is érezhetően hozzájuk hajtja a velük korábban is szimpatizálókat. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt azok száma, akik kérték felvételüket a pártba. Ugyanakkor megerősítette, hogy jelenlegi jobbikos tagokat nem vesznek fel a soraikba.

Az élelmiszerválság már a nyakunkon van, mellette komoly inflációval szembesülünk – folytatta Toroczkai. Mivel az elmúlt évtizedekben a magyar élelmiszeripart tönkretették, ezért sürgősen lépni kell. A kormánynak tett javaslatuk lényege, hogy állami szerepvállalással kellene visszaépíteni a hazai élelmiszeripart, ez 700 kis- és nagyvállalat megsegítését jelentené.

Az új földosztás pedig nem azt jelenti, hogy államosítani akar a Mi hazánk”

– szögezte le a párt frakcióvezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Elképzelésük szerint rendezni kellene a földtörvényt is, hogy a spekulánsok, akár magyar oligarchák is, ne tudjanak visszaélni a magyar termőfölddel.

(Borítókép: Toroczkai László. Fotó: Papajcsik Péter / Index)