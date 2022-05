Warren Buffett tudja a receptet az infláció ellen

A világhírű befektető, üzletember a CNBC híradása szerint a Berkshire Hathaway éves részvényesi közgyűlésén felelevenítette régóta érvényes tanácsát, miszerint a leghatékonyabb védekezés az infláció ellen a készségeink gyarapítása, és az, ha a képességeinkre támaszkodva a szakmánk élére kerülünk.

A legjobb, amit az inflációs körülmények között tehetünk, hogy valamiben kivételesen jók leszünk.

Példaként olyan szakmákat említett, mint az orvosok és az ügyvédek. Buffett szerint az emberek „adnak valamennyit abból, amit létrehoztak, cserébe azért, amit mi tudunk”.

Hozzátette:

a készségek a valutával ellentétben inflációállók.

Ha van egy olyan készségünk, amelyre nagy kereslet mutatkozik, akkor az igény iránta akkor is fennmarad, ha a dollár veszít az értékéből. Értékálló képességeinket nem vehetik el tőlünk, nem lehet rá hatással az infláció – mondta.

A legjobb befektetés az, amely önmagunk fejlesztésével kapcsolatos, sőt még adózni sem kell utána

– tette hozzá.

2009-ben, a nagy gazdasági világválság végén Buffett azt is elárulta, hogy szerinte mi a második legjobb dolog, amit az ember tehet: ha olyan üzletbe fektet be, amely olyan termékeket gyárt, amelyekre a dollár teljesítményétől függetlenül is van kereslet. Ilyen például szerinte a Coca-Cola.

(Borítókép: Warren Buffett 2007. március 13-án. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)