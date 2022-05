Harcot hirdettek az időjárási hírek címei ellen

A balatoni vendéglátás és gasztronómia érdekképviseletét vállaló civilek úgy látják, néhány évvel ezelőtt a magyar újságírásban addig ismeretlen műfaj jelent meg, a kattintásvadász meteorológiai prognózis bulvár, melynek lényege, hogy a médiumok hatásvadász címekkel generálnak több elérést a meteorológiai témájú cikkeknél. Ennek érzékeltetésére említik a „brutális”, „durva”, „hihetetlen” jelzőket, de már lehetett olvasni „armageddonról” is.

Az elsődleges célkitűzés, hogy minél rettenetesebbnek tűnjenek az egyébként átlagos meteorológiai nyelvezettel megírt előrejelzések is a több kattintás reményében. Az ilyen cikkek az esetek túlnyomó többségében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseire, veszélyjelzéseire hivatkoznak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Balatoni Szövetség és a Balatoni Kör azt kifogásolja, hogy az ilyen címek mellett épp a leglényegesebb információ sikkad el, hogy milyen az adott meteorológiai esemény területi lefedettsége, illetve valószínűsége.

Azt is gyakori és súlyos hibának tartják, hogy a középtávú (hétnapos) prognózis utolsó napjainak is ugyanakkora valószínűséget tulajdonítanak, mint a következő napoknak. (Például: már hétfőn megjelenik a cikk, hogy a hétvégén lecsap a vihar, brutális idő lesz.) Az is többször elfordul, hogy a címben kiemelt „ítéletidőt” a cikkben szereplő prognózis egyáltalán nem támasztja alá. (Cím: Az egész országra kiadták a figyelmeztetést, lecsap a brutális vihar. Valóság: Az egész országban citromsárga figyelmeztető előrejelzés van érvényben, mert mindenütt kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulására, de a hivatalos prognózisban, veszélyjelzésben elszórt jelleggel [az adott terület 20-30 százalékán előforduló jelenség] számítunk zivatarokra. Ez tehát nem ítéletidőt, hanem egy átlagos késő tavaszi, nyári napot jelent.)

A bulvármeteorológia műfaja ellen már az Országos Meteorológiai Szolgálat is határozottan fellépett.

Sajtóetikailag kiemelten fontosnak tartjuk kimondani, hogy az ilyen prognózis bulvár a hiteles meteorológiai információk szándékos elferdítése, amivel súlyosan sérülnek az Országos Meteorológiai Szolgálat szerzői jogai, de a meteorológiai élet- és vagyonbiztonságot szolgáló veszélyjelzések sem érik el céljukat. Sőt nem túlzás azt állítani sem, hogy a szóban forgó tevékenység kimeríti a rémhírterjesztés fogalmát. Ez a fajta hitelrontás egyaránt káros az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, a turizmusnak, illetve magának az egész turisztikai üzletágnak is.

– olvasható a felhívásban. A szándékosan használt kattintásvadász címek sokkal nagyobb hatást gyakorolnak az olvasókra, mint maga a hivatkozott előrejelzés, így sokak már csak ezért módosítják, rosszabb esetben lemondják a foglalásukat.

Egyetlen szállodában akár milliós veszteséget könyvelhetnek el egy-egy hétvégén, az egész balatoni turizmusban akár milliárdos nagyságrendű lehet az így okozott kár.

Éves viszonylatban országos szinten összesítve pedig százmilliárdos nagyságrendet is elérheti a veszteség. Nehezményezik, hogy semmilyen fórumon nem került szóba ez a probléma, noha nyilván nem csak a balatoni turizmusnak okoz súlyos károkat.

Cikizéssel büntetnének

A felhívást közzétevő civilek megoldási javaslatot is megfogalmaztak. Szeretnék megnyerni az etikus és minőségi médiumokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és nyilvánítsák ki határozott szándékukat, hogy a jövőben kerülik ezt a megtévesztő műfajt. Azt szeretnék elérni, hogy:

Amennyiben egy szerkesztőség a várható időjárásról jelentet meg anyagokat, és ezen anyagoknál a hivatalos előrejelzéseket használják, akkor a prognózist az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján feltüntetett módon publikálják. Minden esetben vegyék figyelembe, hogy az adott prognózis mely területre, mely időtávra, milyen meteorológiai elemre szól, illetve ha az adott jelenség területi lefedettsége csekély (elszórtan, helyenként, néhol…), akkor azt külön emeljék ki, hogy lesznek olyan területek, ahol egyáltalán nem lesz veszélyes időjárási esemény, illetve „rossz idő”. Kerüljék a túlzó, kattintásmágnes bulvárcímeket. A mérsékelt éghajlati övben, hazánk klimatológiai viszonyai között teljesen átlagos jelenség a zivatar, illetve a hozzá tartozó kísérőjelenségek az év ezen időszakában. Ezzel a „farkaskiáltás” esete is elkerülhető, hiszen valódi veszélyhelyzetekben nagyon fontos, hogy mindenkihez gyorsan eljusson a hiteles, szakszerű meteorológiai információ. Az eddigi többéves rémhírterjesztés, destruktív tevékenység kompenzálására történhetnének utalások, javaslatok azokra az estekre is, amikor az időjárás kevésbé kegyes a turistákkal. Lehetne hangsúlyozni, hogy például a változékony, záporos jellegű idő nem feltétlenül ok arra, hogy lemondjuk a foglalásunkat: mert ha nem is lesz strandidő, attól még számos egyéb szórakozási, kikapcsolódási lehetőség adott akár a Balaton környékén, akár az ország más pontjain. Nincs tehát „rossz idő”, csak nem megfelelő felkészültség, illetve rossz programválasztás.

Puha nyomásgyakorlásként azt is bejelentették, hogy

a Balatoni Kör megalapítja a Döglött Béka díjat, mely a jövőben annak a médiumnak jár, amelyik a leghatásvadászabb prognózis címet jelenteti meg egy adott hétvégére, ezzel a legnagyobb kárt okozva olvasóinak és a balatoni vendéglátásnak egyaránt.

Szerintük a meteorológiai hírek mértéktartó közlésével mindenki jobban járhat: a sajtó hitelesebb információt adna a meteorológusok által elvárt szakmai normákat betartva a hivatkozásokban, az olvasók vagy a tévénézők nem rémhírek, hanem valós információk alapján tudnak majd dönteni a hétvégi programjaikról, és a turizmusnak sem okozna a prognózis bulvár milliárdos károkat.

(Borítókép: Richard BOUHET / AFP)