Hamisítatlan nyári időnk lesz, 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet

Igazi nyár lesz pénteken, ugyanis akár 32 fokot is mérhetünk az ország egyes részein – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken többnyire napos, derült idő lesz, csak néhol zavaratják meg a napsütést fátyol- és gomolyfelhők. Az északnyugati területeken minimális eséllyel előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A délnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére azonban 16 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az éjszakai órákban is marad a derült vagy fátyolfelhős ég, majd hajnaltájt szakadozott felhőzet érkezik északnyugatról. A reggeli órákban néhány zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat az említett részeken. A szél jobbára mérsékelt marad, csak napkelte környékén fordul majd a szél Sopron térségében északnyugatira. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. A hidegre érzékeny részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint a déli, délutáni órákban az északnyugati tájakon kis valószínűséggel lehetnek zivatarok, amelyet szélerősödés, intenzív csapadék, néhol pedig jégeső kísérhet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat