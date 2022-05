Kövér László: A kutyát sem érdekli, hogy Hadházy Ákos leteszi-e az esküt

A független országgyűlési képviselő nem vett rész az Országgyűlés május 2-i alakuló ülésén és nem tette le az esküjét sem. Később jelezte a házvezetésnek, hogy mégis letenné azt, majd arról írt a közösségi oldalán, hogy Kövér László kész akár hónapokig is blokkolni az eskütételét.

A kutyát sem érdekli, hogy Hadházy Ákos leteszi-e az esküt, engem is csak azért érdekel, mert érinti az Országgyűlés működését

– jelentette ki a HírTV cikke szerint Kövér László a Mediaworks Hírcentrum podcastműsorában.

A házelnök azt is mondta, hogy Hadházy Ákos előbb-utóbb esküt tesz majd, ha hajlandó bejönni az Országházba, csak „ezekkel a polgárpukkasztó akciókkal” próbálja meg magára felhívni a figyelmet, „mert amúgy jelentéktelen figura”.

Hadházy Ákos az alakuló ülés napján feltöltött videójában úgy fogalmazott:

Egy demokráciát elhagyó országban, egy tisztességtelen, elcsalt választás után a valódi ellenzéki munka nem folyhat a parlament falai között, mert azzal csak a hatalomnak teszünk jót.

A független képviselő május 2-án egy kis baranyai faluból, Kisvaszarról jelentkezett be, ahol állítása szerint alternatív esküt tett. Egy május 12-i Facebook-bejegyzésében már azt írta:

A házbizottság mai ülésen kiderült: Kövér László kész akár hónapokig is blokkolni az eskütételemet, vagyis egy megválasztott képviselőt akadályozni jogai gyakorlásában.

Hadházy Ákos azt is hozzátette: jogai megvonása miatt nem dől a kardjába, interpellálgatni, vita nélkül elutasítandó törvényjavaslatokat beadogatni amúgy sem volt szándékában. Az sem zavarja, ha nem tud belépni a Képviselői Irodaházba vagy az Országházba.

„Jól fizető, de kamu bizottsági pozíciókra pedig eddig sem vágytam. A fizetésem megvonása ellenére tenni fogom a dolgom, bár éjszakai és hétvégi ügyeleteket fogok vállalni állatorvosi rendelőmben. A benzinkártya megvonása miatt Pestre vonattal fogok járni (eddig is többet kellett volna), vidékre pedig sajnos kevesebb helyszínre jutok el (de azért igyekszem, ezeket a sorokat is útközben írom). Kövér törvénytelen magatartása engem nem hozhat súlyos helyzetbe, viszont a munkámat segítő kollégáimat igen” – közölte a független képviselő. Azt is megjegyezte, ha Kövér László valóban tartósan akadályozza a munkáját, akkor ennek megfelelően fog lépni.

(Borítókép: Kövér László 2022. május 9-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)