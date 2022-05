Hajós felvonulással nyitották meg a szezont a Dunakanyarban

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő fontosnak nevezte, hogy a turisztika egyik jelentős célpontjaként tekintsenek a Dunakanyarra. A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy az idei első negyedévben a vendéglátás árbevétele csaknem 280 milliárd forint volt, ezzel az egy évvel korábbi duplájára emelkedett.

Rétvári Bence, Vác KDNP-s országgyűlési képviselője a II. Dunakanyari Hajós Felvonulásról elmondta, hogy 98 hajó regisztrált, és a Mahart Budapest nevű felvezető hajója mellett csatlakozott a rendezvényhez a Dunaújváros aknamentesítő hajó is, a vízügy Luppa kitűzőhajója, a katasztrófavédelem Foka hajója és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat hajója is.

Emlékeztetett arra is, hogy 40 esztendő után két évvel ezelőtt lett újra kikötője Szobnak, de 25 évig Verőcének se volt olyan kikötője, amely fogadni tudta volna a Budapest hajót, a két település között pedig Zebegényben is épült új kikötő. Beszélt arról is, hogy nem csak a motoros hajókat érinti a változás, hiszen például új csónakház várja az evezni vágyókat Szobon és Vácon, emellett három új strand is létesült a Szob és Verőce közötti szakaszon – írja az MTI.