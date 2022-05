Életet menthet Dzsudzsák Balázs labdája

Több mint húsz éve küzd szklerózis multiplexszel egy tokaji férfi, Gyöngyösi Zsolt. Ismerősei szerint egyre rosszabb állapotban van. A betegség nemcsak a mozgására, hanem a légzésére és a beszédképességére is hatással van.

A férfi kezelésére most jótékonysági árverést szerveztek, amelyen Dzsudzsák Balázs magyar focista egyik labdájára lehet licitálni május 29-ig. A labda mellé egy utalványt is adnak, amely egy kétszemélyes ebédet és egy egész napos wellnessfürdőzést is magában foglal.

A férfinak jelenleg egy 1,5 millió forintos tüdőrehabilitációs kezelésre van szüksége, ezt finanszíroznák az árverés bevételéből.

Párja a Promotionsnak elmondta: a cél az, hogy a férfi újra tudjon hangosan és érthetően beszélni. „Egy ilyen kezeléssorozat után megerősödhet annyira, hogy újra menjen neki” – mondta a nő.

A labdára a Tokaj Kincsei közösségi oldalon lehet licitálni.