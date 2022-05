A Dunába ugrott a rendőrök elől a budapesti Rambo, és átúszott a szigetre

Még május 26-án este lettek figyelmesek a Budapesti Rendőr-főkapitányság III. kerületi Rendőrkapitányság arra az autósra, aki nagy sebességgel, szabálytalanul kanyarodott le az Árpád hídról.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr nehezen tartotta az úton az általa irányított járművet, de amint a rendőrök szirénázva utána fordultak, tovább gyorsított, és egy kereszteződésen piros lámpánál is áthajtott.

Fotó: Police.hu

Ezután a Harrer Pál utcában egy parkolóban zsákutcába került, majd az autót járó motorral hátrahagyva, futva menekült tovább. A nyomában lévő körzeti megbízottak csak annyit láttak, hogy a férfi a Dunában az erős áramlattal küszködve átér a Hajógyári-szigetre, és kimászik a partra.

A keresésbe ekkorra több rendőr kapcsolódott be. A menekülőt nemsokára meg is találták a szigeten, egy bokor alá kuporodva. A 31 éves férfihez mentőt hívtak, mert menekülés közben megsérült a bokája, a folyóból kimászva le is horzsolta magát.

Később kiderült, hogy nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, az alkoholszonda szerint ráadásul ittas is volt, noha saját bevallása szerint csak három sört ivott. Arra is fény derült, hogy az autót már korábban kivonták a forgalomból.

A biztonsági övet a sofőr a háta mögött bekapcsolva használhatta. A férfi ellen ittas járművezetés miatt büntető-, a közlekedési szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárás indult, míg tilos jelzésen áthaladás és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt közigazgatási bírsággal sújtották.