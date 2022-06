Kikapcsolódna pünkösdkor? Mutatjuk, merre induljon

Budapest: Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál

Idén első alkalommal rendezik meg Budapest szívében, a Szabadság téren, ami korábban csak a sörkülönlegességek bemutatásának adott teret, az első nyári hosszú hétvégén viszont a hazai borászok mutatják be legjobb termékeiket a helyszínen felállított standokon. 11:30 és éjfél között várják a látogatókat egészen hétfő estig, a belépés ingyenes, de a fogyasztás az egyedi fesztiválhoz kötött, ami 2799 és 3999 forintért váltható meg. A legismertebb magyar pincészetek bor- és pálinkakínálata mellett természetesen lesznek street food ételek, szarvaskolbász és libatepertő az éhség csillapítására. Alkohollal csak a 18 év felettieket szolgálják ki, de üdítő és churros is kapható egyes bódékban.

Siófok: Pünkösdi Fesztivál

Siófokon péntek délutántól egészen hétfő estig készülnek ingyenes rendezvénysorozattal: családi programok, táncház, táncelőadások, emlékkiállítás mellett számos koncert lesz a négy nap alatt. Olyan együttesek lépnek fel a Fő téren, mint a The Biebers, a Karthago, Hevesi Tamás és barátai. Két nagy múltú eseményre is sor kerül, a Nyár Fővárosa kulcsának átadásával nyitják meg az idei szezont, és elismert siófoki kötődésű operettművészeket tüntetnek ki a híres operettszerzőről, Kálmán Imréről elnevezett díjjal.

Balatonfüred: Hal- és Borünnep

A pünkösdi hétvégén már 20. alkalommal rendezik a Tagore sétányon és Paloznakon a régió népszerű borfesztiválját, ahol idén több friss balatoni halat is fogyaszthatunk a helyi borok mellé. A felnőtteket színházi és táncelőadások, könnyű- és komolyzenei koncertek várják, a gyerekek számára bábszínház, vándorjátszótér, horgászverseny biztosítja a szórakozási lehetőséget. A hazai nemzeti parkok több pavilonban mutatják be különleges természeti kincseiket a nemzeti parkok hetének keretében.

Keszthely: Pünkösd a Festetics-kastélyban

Szombattól hétfőig pünkösdi programokkal várják a családokat Keszthelyen a Festetics-kastélyban: szakmai vezetéssel bemutatják a madárparkot, a Festeticsek nyomában az uradalmi kertet, emellett meseórát, kincskeresőt és ingyenes pónilovaglást szerveznek a gyerekeknek.

Szekszárd: Pünkösdi Hal- és Vadünnep

Péntek délutántól hétfő estig szerveznek ingyenes programsorozatot Szekszárdon. Két helyszínen, a Vármegye háza udvarán és a Béla király téri színpadon lesznek különböző műfajú jazz- és könnyűzenei, valamint gyerekkoncertek. Esténként a legismertebb hazai együttesek közül az Anna & The Barbies, a Bagossy Brothers, a Hooligans és a Honeybeast lép fel, ami után péntek és vasárnap este a csillagos ég alatt lesz diszkó, szombaton Sterbinszky x Mynea érkezik. A gyerekek számára napközben meseiroda áll rendelkezésre a Vármegyeháza kertjében, többek között játszóparkkal és olyan hagyományőrző játékokkal, mint a pünkösdi királyné és királylány ügyességi próba. A Béla király téren a gasztrosátorban a legjobb szekszárdi borokból lehet fogyasztani. A fesztivál nevéhez méltón számos hal- és vadfogásból lehet válogatni a hagyományos street food ételek mellett, kézműves-kirakodóvásáron iparművészek portékáiból lehet vásárolni.

Palkonya: Pünkösdi Nyitott Pincék

Palkonyán a műemléki pincesor kinyitja kapuit szombaton a látogatók előtt. A történelmi pincéket kétezer forintos kóstolópohár megváltásával lehet végigjárni, amihez 1 dl bort adnak. Vonattal vagy busszal is lehet érkezni a helyszínre, de egyes pincék mellett előzetes regisztrációval még sátrazni is lehet, így meg lehet spórolni az éjszakai hazautat. DJ-szettek, deephouse-mixek szolgáltatják a zenei aláfestést, de cirkuszi előadást is lehet majd látni, este pedig a Palkonyai Fényfestő Műhely teszi még varázslatosabbá a hangulatot.

Egerszalók: Pünkösdi Tor-Túra

Egy igazán különleges és családias gasztrokulináris élménnyel várják a látogatókat szombaton Egerszalókon, a falu vendégváró portáinál és a borospincéknél szabad tűzön és kemencében sütött ételeket, házi süteményeket kínálnak. 17 órától Krisz Rudi, majd a Desperado lép fel, majd a Tekergő Zenekarral és a Többsincs Néptáncegyüttes táncháza következik.

Csurgó: Csuszafesztivál

Csurgón a Csuszafesztivál arra a legendára épül, hogy Török Bálint egyik kedvenc étele volt a túrós csusza csülökpörkölttel, azóta nálunk olyannyira alapételnek számít, hogy főételként, köretként és desszertként is fogyasztják különböző tájegységeken. Csurgón már 16. alkalommal rendeznek Csuszafesztivált, ahol óriási főzőversennyel mérettetik meg a nevezők nemzeti tésztaételünk elkészítésének fortélyait, Bede Róbert szakács pedig a saját receptjét mutatja be. A nemzeti összetartozás napján előadást tartanak a trianoni békediktátumról, motorosbemutató, néptáncelőadás, majd este tűzijáték lesz, végül DJ Dominique „Fergetegparty”-jával zárul a programsorozat. Napközben a gyerekek kisvonatozhatnak, a felnőttek egészségügyi szűrőprogramon vehetnek részt, de lesz kutyaszépségverseny, autókiállítás, drift taxi és persze kirakodóvásár is.

Szentendre: Pünkösdi Örökségünnep

Vasárnap és hétfőn 9 és 18 óra között tartanak pünkösdi örökségmegőrző programsorozatot Szentendrén a Skanzenben, ahol az ünnepi hétvégén az alföldi, a kisalföldi, a dunántúli, a dél-dunántúli tájegység népi hagyományait mutatják be. Az érdeklődők előadást hallgathatnak meg a májusfa történetéről, vagy megismerhetik a selmeci diáknótákat, porcelán- és gyapjúfestést, halasi csipkekészítést csodálhatnak meg. Mindemellett pünkösdi templomdíszítésben lehet részük, bor-, bajaihalászlé-, karcagi birkapörkölt- vagy Kossuth-kifli-kóstolón vehetnek részt a látogatók, de gyerek és felnőtt kézműves-foglalkozások is lesznek. Többek között kalocsai, matyóföldi, mohácsi busótáncokat láthatnak az ideérkezők, végül össztánccal zárul a vigadalom. A nagy érdeklődés miatt a belépőjegyet érdemes előre online megváltani, ami gyerekeknek 1100 forint, felnőtteknek 2600 forintba kerül.

Szenna: Pünkösdi sokadalom

Kaposvártól nyolc kilométerre, a Zselic kapujában található a Szennai Skanzen, ami régi lakóépületek áttelepítésével egy élő falu közepén jött létre hazánkban egyedülálló módon. Hétfőn pünkösdi sokadalmat tartanak, a 9 és 17 óra közötti programsorozatban lesz az ünnep tradícióihoz egykor szorosan kapcsolódó cucorkázás, pünkösdikirály-választás és májusfa-kitáncolás. A gyerekeknek lesz bábszínház, interaktív meseelőadás, népi játékokon lehet részt venni, vagy kézműves-foglalkozáson, és meg lehet majd kóstolni a hagyományos szennai pünkösdi perecet is.

Hollókő: Pünkösdölés

A hollókői Ófaluban a hétfői napon tartják a palóc hagyományokat megelevenítő pünkösdi programokat, a népdalok, palóc mesék és gyereknéptánc-előadások, népviselet-bemutató mellett kézművesvásárral és palóc ételekkel várják a látogatókat. A várban fegyverbemutatót tartanak, és ügyességi lovagi tornát. Meseszerűen megjelenítik a középkori vitézi életet, zászlóforgatással, ágyútűzzel, a hadizsákmányszerzésbe a közönséget is bevonják, boszorkányok és udvarhölgyek részvételével. A belépő felnőtteknek 2500 forint, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 1500 forint, 6 év alattiaknak ingyenes.

Nyíregyháza: Sóstói Múzeumfalu

Vasárnap és hétfőn 10 és 16 óra között Nyíregyháza szabadtéri múzeumfalujában is hagyományos pünkösdi programokkal készülnek: pünkösdi királynéjárás mellett pünkösdikirály-választást mutatnak be, majd közös táncmulatságra invitálják a közönséget. Lesz gólyalábas műsor a faluközpontban, és egy régimódi kosaras körhintát, íjászatot és szekerezést is kipróbálhatnak a gyerekek. A belépő 1200 forint, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 600 forint, 6 év alatt és 70 év felett ingyenes.

(Borítókép: A Világörökség részét képező Hollókői Falumúzeum részlete a fatornyos Szent Márton római katolikus templommal. Fotó: Faludi Imre / MTI)