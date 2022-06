Donáth Anna közvetlen pénzügyi segítséget adna az embereknek a klímaváltozás költségei miatt

„Soha nem látott döntés előtt az Európai Parlament: a héten szavazunk arról, hogy közvetlen pénzügyi segítség járjon az embereknek a zöld átállás miatt” – írja Facebook-oldalán Donáth Anna. A Momentum EP-képviselője kifejtette: az Európai Parlament elé kerülő javaslatcsomag, a Fit for 55 azt célozza, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkentse az EU a károsanyag-kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A csomag egyik legfontosabb elemének nevezte a Szociális Klímaalap felállítását.

A Momentum volt elnöke hangsúlyozta, hogy a zöld átállást csak szociális érzékenységgel lehet megvalósítani, mert a klímaváltozás elleni harc akkor lesz sikeres, ha megfelelő társadalmi támogatottságot tudnak köré szervezni. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha a megélhetési költségek nem emelkednek drasztikusan.

Csak olyan javaslatokat és módosító indítványokat adtam be és támogattam, amelyek egyértelművé teszik a jövőben, hogy mostantól a szennyező fizet, és az emberekre nem lehet továbbterhelni a zöld átállás költségeit. Éppen ezért javasoltam, hogy a Szociális Klímaalap kifejezetten azoknak nyújtson pénzügyi segítséget, akiket aránytalanul sújtana a klímaváltozás negatív következménye, ők pedig a magánszemélyek és a mikrovállalkozások.

Donáth Anna úgy fogalmaz: „remélhetőleg sikerül elérnünk, hogy végre megszülessen az eddig soha nem látott döntés: a Szociális Klímaalap pénzeit a tagállamok az emberek közvetlen pénzügyi támogatására is fordíthatják majd”. Hozzátette: a közvetlen támogatási rendszer nyertesei lehetnek azok is, akik most a lakhatási válság kárvallottjai.

A politikus szerint meg kell akadályozni, hogy a kormány csak magára költse a zöld átállásra adott forrásokat, ezért javasolta, hogy a Szociális Klímaalap pénzeit a kabinet csak azzal a megkötéssel oszthassa majd szét, ha konzultál az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.