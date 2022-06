Besárgul az ország, felhőszakadással jöhetnek a zivatarok

Kedden délutántól nyugati országrészben, késő estétől már a középső megyékben is megnő a felhőszakadással kísért záporok, zivatarok esélye. A délkeleti szél időnként megélénkül, majd estétől a Nyugat-Dunántúlon északnyugatira fordul, és helyenként meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések.

A hőmérséklet délután 26 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint ma délutánig kritériumokat meghaladó veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Késő délutántól azonban elsősorban az ország nyugati részén növekszik a zivatarok kialakulásának esélye.

A késő esti óráktól főleg a Dunántúl nyugati és déli részén már nagyobb számban is előfordulhat csapadék. Az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás kísérheti, kisebb valószínűséggel jégeső, illetve viharos széllökés is várható. A meteorológiai szolgálat első fokú figyelmeztetést adott ki zivatarok és felhőszakadás miatt.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A zivatartevékenység szerda hajnalban várhatóan tovább fokozódik.