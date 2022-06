Többezres a tanárhiány az iskolákban

Több mint 2100 tanárt és 960 tanítót keresnek az iskolák, de óvodapedagógusból és gyógypedagógusból is hiány van. Az alacsonyan fizető szakma nem vonzó senki számára.

Több ezer iskolai és óvodai álláshirdetést találni a közszféra állásportálján, a kozigallas.gov.hu-n – erről számolt be az Eduline. A helyzet nem meglepő, hiszen több mint 150 pedagógus helyezte letétbe a felmondását a szakszervezeteknél az elmúlt hetekben.

A 2021/2022-es tanév utolsó előtti tanítási napján a tanár szóra rákeresve 2100 álláshirdetést dobott ki a kozigallas.gov.hu. Országszerte hiány van többek között:

2100 tanárból,

967 tanítóból,

853 óvodapedagógusból,

és 420 gyógypedagógusból.

A természettudományos tárgyak oktatóit keresik a leginkább, mint például biológia- és kémiatanárokat, de informatika- és matematikatanárokat is sok helyre felvennének. Jó pár iskolába keresnek továbbá intézményvezetőket és vezetőhelyetteseket, illetve zenetanárokat és angoltanárokat is. Gyógypedagógusi és gyógytestnevelői álláshirdetéseket is találni az oldalon.

Az Eduline arról is ír, hogy a szakemberhiány hátterében az alacsony bérek állnak, hiszen a pedagógusok kezdő bére nem közelíti meg bármely frissdiplomásét sem. Egy pályakezdő tanár kezdő fizetése bruttó 312 ezer forint (nettó 207 ezer). Ennyi pénzből a mostani inflációs árak mellett nem lehet megélni.

A helyzeten az sem segít, hogy a pedagógusképzésre folyamatosan csökken a jelentkezők száma. Az óvodapedagógusi képzésre például idén hatszázzal kevesebben jelentkeztek, mint tavaly és feleannyian, mint öt éve.