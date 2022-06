Újabb három majomhimlős fertőzöttet igazoltak Magyarországon

A fertőzöttek egy 37 éves Somogy megyei férfi, egy 39 éves és egy 33 éves budapesti férfi, akik majomhimlőre utaló tünetekkel keresték fel a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót. A szakrendelők az eljárásrendnek megfelelően mintát vettek, amelyeket beküldtek az NNK veszélyes kórokozókkal foglalkozó Nemzeti Biztonsági Laboratóriumába, ahol igazolták és megerősítették a majomhimlő-fertőzést.

A betegek általános állapota stabil, kórházi kezelés szükségessége egyik esetben sem merült fel. A fertőzött személyek otthonukban tartózkodnak elkülönítve.

A területileg illetékes járványügyi hatóságok a járványügyi vizsgálatokat megkezdték, folyamatban vannak a kontaktkutatások. Az utóbbi három esettel hatra emelkedett a Magyarországon igazolt majomhimlős esetek száma, valamennyien 20–40 év közötti férfiak – tájékoztatta lapunkat a népegészségügyi központ.

Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy aki majomhimlőgyanús tüneteket észlel magán, mielőbb forduljon orvoshoz.

Mi is az a majomhimlő?

A majomhimlő egy állati eredetű vírusfertőzés, amely a rettegett fekete himlőhöz hasonló bőrkiütést okoz. Emberről emberre terjedése viszonylag ritka, de a két betegség pusztán klinikai tünetek alapján történő megkülönböztetése nehézkes lehet. A majomhimlővírus ezért felmerül a bioterrorizmus lehetséges fegyverei között. A majomhimlő által okozott halálos fertőzés ritkább ugyan a fekete himlőnél, de korántsem elhanyagolható.

Mindent, amit eddig tudunk a majomhimlőről, ebben a cikkünkben gyűjtöttünk össze. Arról, hogy Magyarországon egy 38 éves férfinál azonosították először a betegséget, itt írtunk. Müller Cecília országos tiszti főorvos azóta elmondta: tárgyakkal is elkapható a majomhimlő, szükséges lesz a karantén – erről itt olvashat. „Akit fekete himlő ellen beoltottak, az nagy valószínűséggel védett a majomhimlő ellen is. Nincs ok a pánikra a nemrégiben terjedni kezdő vírussal szemben” – ezt Jakab Ferenc virológusprofesszor mondta az Indexnek – az interjút itt olvashatja.

(Borítókép: Dado Ruvic / Reuters)