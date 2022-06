Tényleges életfogytiglant kért az ügyész a soroksári gyilkosság vádlottjára

A gyilkost öt évig nem találták, csak 2018-ban akadtak a nyomára a rendőrök a laboratóriumi minták alapján. R. Szilveszter akkor már betörések miatt börtönben ült. Az áldozat telefonját a férfi börtönletétjei között találták meg.

A férfi levélben közölte a vallomását, amelyben azt állította, hogy 2013. szeptember 25-én biciklizés közben vette észre a fűben fekvő nőt. Amikor megnézte, látta rajta, hogy halott. Elmondása szerint az áldozaton ékszert keresett, de közben véletlenül megvágta magát bicskával. Az áldozat telefonját magához vette, és csak egy tévéműsorból értesült arról, hogy a nő gyilkosság áldozata lett.

A vádirat szerint R. Szilveszter egy közvilágítás nélküli fás-bokros szakaszon támadt rá a futó nőre. A férfi letépte róla a ruhát, és megerőszakolta, majd egy kötéllel megfojtotta, és összekötözte a nő kezeit. Magához vette az áldozat telefonját, a fülhallgatóját és ruháit, majd távozott a helyszínről.

R. Szilvesztert 2021 őszén életfogytiglanra ítélték első fokon azzal, hogy leghamarabb 35 év múlva szabadulhat feltételesen. Az elsőfokú ítélet mellett a férfit kétszázmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Most a másodfokon eljáró ügyész tényleges életfogytiglant kért R. Szilveszterre. Az ítélet a jövő heti tárgyaláson várható, ahol az utolsó szó jogán nyilatkozhat a férfi is – írta a 24.hu.

(Borítókép: A soroksári futónő 2013-ban történt meggyilkolásával gyanúsított férfi a büntetőperét előkészítő ülésen a Fővárosi Törvényszéken 2019. október 7-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)