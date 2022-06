Márki-Zay Péter újra nehéz napok elé néz

Három elnökjelöltre is szavazhatnak a következő tisztújításon a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) tagjai. A szervezet a tisztújítás előtt több mint száz új taggal bővült. Márki-Zay Péter, a szervezet vezetője most elárulta, milyen hatással lesz a tisztújítás eredményére a bővülés.

Hárman is indulnak a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöki tisztségéért. Márki-Zay Péter mellett Magyar György ügyvéd és Deutsch Tibor, a párt egyik tagja is indul a posztért. Médiaértesülések szerint 120 taggal bővült a szervezet a szombati tisztújítás előtt. Az új tagok is szavazhatnak majd az elnök személyéről.

Márki-Zay a tömeges tagfelvételről a Magyar Hangnak azt nyilatkozta, nincs köze a tisztújításhoz, csupán a választásokat megelőzően tagfelvételi moratórium volt érvényben, és most hagyták jóvá a Kossuth Körök által jelölt személyek tagságát. Hozzátette: további 250 tag nem teljesítette a felvétel feltételeit, ők nem vehetnek részt a közgyűlésen.

Többen is kritikusak a jelenlegi vezetéssel

Arra, hogy mindez hogyan befolyásolja a tisztújítást, azt válaszolta: az elnökség pont azért döntött a felvétel mellett, mert a jelöltek között több olyan, régóta aktív személy is van, aki a jelenlegi vezetés kritikusa lett, így elutasításuk újabb ok lehetett volna az elégedetlenségre.

Végezetül Márki-Zay arról, mit gondol, mi lesz a tisztújítás eredménye, úgy fogalmazott: kisebbségben vannak azok, akik nem az ő elképzeléseit támogatják a szervezet jövőjével kapcsolatban.

Hogy ez a kisebbség a tisztújításon többségbe kerül-e, nem tudom. Arra számítok, hogy az ezerfős MMM-tagságból körülbelül kétszázan jelennek meg, így nem zárható ki, hogy egy jól szervezett csoport akár az enyémmel ellentétes irányt is elfogadtathat a közgyűléssel

– mondta Márki-Zay Péter.