Karácsony Gergely: Ha lesz olcsó nyári bérlet, akkor a kormány fizesse a különbözetet

Mint korábban megírtuk, Németországban az energiaárak emelkedése miatt úgy döntött a parlament, hogy június elsejétől – három hónapra – havi 9 eurós (3600 forintos) tömegközlekedési jegyrendszert vezet be. A 9 eurós havijegy Németország egész területén érvényes a tömegközlekedés bizonyos eszközein, köztük a városi és regionális közlekedésben is.

Később arról is beszámoltunk, hogy a magyar kormány is megvizsgálja, német példára be lehet-e vezetni Magyarországon kedvezményes bérleteket a helyi és regionális közösségi közlekedésben. Palkovics László azt nyilatkozta, hogy e lépés hatására nagyon sokan térnének át az autóhasználatról a közösségi közlekedésre.

Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón közölte, hogy Magyarországon nincs sürgető szükség ilyen intézkedésre, hiszen Németországban is csak azért vezették be az olcsó jegyrendszert, mert az üzemanyagárak még német fizetéssel is nehezen megfizethetővé váltak.

Most Karácsony Gergely is megszólalt: Szerinte minden ötlet jó, ami a tömegközlekedés felé tereli az embereket. Velük a kormány erről az intézkedésről még nem egyeztetett.

Mi természetesen örülünk egy ilyen fejleménynek, de akkor a német modellnek azt az elemét is alkalmazzuk, hogy a két bérletár közötti különbséget a kormány fizeti ki

– nyilatkozta a főpolgármester az RTL Híradónak.

A gazdasági, az energia- és a klímaválság kezelésére szolgáló európai támogatásokkal kapcsolatban is egyeztetne Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel.

Olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amiknek a kialakításában partnerként bevonják az önkormányzatokat is. Mind a magyar kormány, mind a fővárosi vezetés egyformán lehet vesztese ennek a folyamatnak – hogy egyikőnk sem kap egy fillért se –, de ha egymást támogatjuk ebben az ügyben, akkor mind a ketten jól járhatunk, és Magyarország is jól járhat

– tette hozzá Karácsony Gergely.

Navracsics Tibor már jelezte, hogy kész tárgyalni, és erre július második hetében sor kerülhet.