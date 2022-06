A fesztivál, ahol a külföldiek láthatják, mit kínál nekik Magyarország

A tavalyi után idén is megszervezik az MCC Fesztet Esztergomban. Mitől különleges és egyedi ez az esemény?

Egy olyan fesztivált hoztunk létre, ami a magyar tehetségeknek szól, és amellett, hogy kiváló zenei programok vannak remek fellépőkkel, olyan magyar és külföldi előadókkal is szervezünk beszélgetéseket, akik a mai modern világunk legfontosabb, leginkább meghatározó témáit járják körül.

Tehát a szórakozás, kikapcsolódás mellett a rendezvényen lehetőség van szellemileg is építkezni, és akár a vélemények ütköztetését is meghallgatni.

Ami még egyedülállóvá teszi a fesztivált, az a kulissza: a gyönyörű, történelmi város épületei és környezete ezúttal is egyedi hangulatot varázsol majd a rendezvénynek.

Az első MCC Feszt kapcsán mintegy 12 ezer érdeklődőről szóltak a hírek. Jelenleg hogyan állnak a szervezéssel, sikerülhet-e megismételni vagy akár túlszárnyalni a 2021-es sikert?

Az esztergomi szálláshelyek ezen napokra szóló szinte teljes lefoglaltságát nézve jól állunk a szervezéssel. Tavaly, az első MCC Feszt esetében 4-5 ezer fő részvételére számítottunk, de végül 12 ezren jöttek el az eseményre. Most azt gondoljuk, hogy még többen lesznek a fesztiválunkon, a látogatói szám akár a 15 ezret is elérheti. Reményeinket az is erősíti, hogy a tavalyi szám úgy jött össze, hogy az első nap villámárvíz volt, ami elmosta a programot.

Tavaly eljött Tucker Carlson is eljött fellépni. Ezt azért nehéz lesz felülmúlni. Idén milyen névsorra számítsanak az érdeklődők?

2021-ben is fokozatosan jelentettük be azokat a neves előadókat, akik elfogadták a meghívásunkat, és idén is az a célunk, hogy ez is a felvezetés része legyen, így azt gondolom, hogy a már bejelentett kiváló előadókon túl új nevekkel is szolgálhatunk majd a következő hetekben.

Lesznek olyan beszélgetések, amiket nem lehet máshol hallani, csak nálunk.

Tucker Carlson szereplését persze nehéz lesz überelni, hiszen ő ma az egyik legfontosabb véleményvezér a világban, akinek a műsorát milliók nézik Amerikában, de higgyék el, idén is fogunk még igazi nagyágyút bejelenteni.

Tudna mondani pár előadót, akik már elfogadták a meghívásukat?

Itt lesz például Richard Florida, aki a kortárs urbanisztika és várostervezés legnagyobb alakja a világon. Az ő tervei és könyvei alapján világszerte számos jelentős városfejlesztés történt. Austin városát például teljesen az ő elképzelései alapján újították meg. A híres skót művészettörténész, William Dalrymple is eljön hozzánk, de elfogadta a meghívásunkat John Vervaeke is, aki a Torontói Egyetemen a kognitív tudományok professzora, az egyik feltörekvő tehetség a pszichológia világában, és azt vizsgálja, hogyan fog a technikai fejlődés hatni az emberre az elkövetkező évtizedekben.

Mit lehet tudni a fesztivál honlapján hirdetett „MCC-szigetről”?

Az „MCC-sziget” névre keresztelt helyszín az egyik újdonsága a fesztiválnak, amely alatt az esztergomi Prímás-szigetre megálmodott lüktető környezetet és izgalmas programokat kell érteni. Lesz itt Zöld színpad a legfontosabb klímapolitikai témákkal, gasztrotér változatos étel-ital kínálattal, de az itt található zenei színpadon zenélnek majd esténként napjaink legfelkapottabb hazai bandái is, és a Party Aréna fergeteges, hajnalig tartó bulijához is itt lehet majd csatlakozni a nap végén.

Kik lesznek a zenei fellépők az MCC Feszten?

Ezen a téren is nívós programokra számíthatnak azok, akik ellátogatnak Esztergomba. Már elfogadta meghívásunkat többek között a Follow the Flow, a Margaret Island, az Irie Maffia és a fiatalok körében különösen népszerű Brains is. Emellett pedig lesz például egy Beatrice-koncert is. Sikerült tehát neves zenekarokat elhoznunk, és mindenféle korosztály megtalálhatja majd a neki tetsző zenét. Hamarosan pedig egy újabb hazai sztárzenekart jelentünk be a közönségnek.

Miért kell egy tehetséggondozó intézménynek bulikat, könnyűzenei koncerteket is szerveznie? Nem félnek tőle, hogy megkapják a kritikát: állami pénzből tömik a fideszes Nagy Feróék zsebét?

Azért tartjuk ezeket a koncerteket fontosnak, hogy még inkább meg tudjuk szólítani a fiatalokat. Rengeteg olyan fesztivál van, ahol zenekarok lépnek föl, de kevés az olyan rendezvény, ahol ezek mellett még közéleti kérdésekkel, a jövővel vagy egy-egy tudományterület kérdéseivel foglalkozó előadások és beszélgetések is vannak. Mi ilyen rendezvényt szervezünk és ennek a szórakoztatás is elengedhetetlen része. Azt azért hozzátenném, hogy

a meghívott zenekarok megfelelő kulturális, művészeti értéket is képviselnek. A magyar popzenei kultúra azon reprezentánsait hívjuk meg ezúttal is, akiknek a zenéjét a mostani korosztály talán évtizedek múlva is hallgatja majd.

A Beatrice pedig a nyolcvanas évektől napjainkig meghatározó kifejezője az akkori fiatalok életérzésének. Ezért is külön öröm számunkra, hogy őket a mostani fiatal generáció élőben is megismerheti majd.

Mennyibe fog mindez kerülni azoknak, akik részt szeretnének venni az eseményen?

A fesztivál programjának jelentős része ingyenes, nem kell fizetni az előadásokért és a rengeteg koncertért. Az MCC-szigeten azonban az esti koncertekre és DJ-fellépésekre csak karszalaggal lehet belépni, a háromnapos fesztiválpass viszont mindössze 8900 Ft-ba kerül. Az esemény programjáról és egyéb technikai információkról a fesztivál honlapján további információkat kaphatnak az érdeklődők.

Említette, hogy számos fiataloknak szóló fesztivál van hazánkban. Mitől gondolja különlegesnek az MCC Fesztet?

Az MCC Feszt egy igazi városi fesztivál, ami nem egy mezőn, hanem gyönyörű épített környezetben, hazánk szakrális központjának szívében zajlik, ezért igazán különleges a hangulata. A tavalyi rendezvényünk tapasztalata az volt, hogy sok fiatal akár még külföldről is eljött, hogy meghallgassa az előadásokat és részt vegyen a programokon. Az MCC Feszten keresztül tehát akár a külföldiek is betekintést nyerhetnek abba, hogy mit is kínál nekik Magyarország.

(Borítókép: Szalai Zoltán. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)