Kétharmados Fidesz-győzelem a Józsefvárosban

A Nemzeti Választási Iroda szerint Gondos Judit fideszes jelölt kétharmados győzelmét hozta vasárnap az időközi önkormányzati választás a VIII. kerület 5. számú választókerületében.

Mivel a Pikó András polgármester vezette baloldali frakció mindössze hatfősre csökkent, ez pont akkora, mint a kerületi Fidesz–KDNP képviselőcsoportja, így Gondos Judit győzelmével úgynevezett relatív többségbe került a jobboldal a VIII. kerületi testületben.

– kommentálta az eredményeket a közösségi oldalán a Kocsis Máté, Józsefváros és Ferencváros országgyűlési képviselője.

2020 novemberében számoltunk be arról, hogy huszonnyolc éves korában a koronavírus szövődményeiben elhunyt a közismert roma folklórzenész, emberi jogi aktivista és VIII. kerületi önkormányzati képviselő, Balogh Lajos „Paci”.

Az ellenzék közös jelöltje az időközi választáson a DK-s Pityó László volt, aki a hivatalos nyilvántartás szerint a Demokratikus Koalíció mellett a Jobbik, a Momentum, az MSZP és az LMP jelöltje. Az összefogás hatodik pártja, a Párbeszéd nem jelölő, hanem támogató szervezetként volt feltüntetve Pityó László kampányanyagain.

A józsefvárosi időközin a kormánypártok azt a Gondos Juditot indították, aki korábban már volt a körzet képviselője. A szavazólapokon volt egy harmadik név is, Simon Györgyöt a Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) támogatta.

A IV. kerület üdítő kivétel az ellenzék számára, hiszen a vasárnap Vasvári László, a Párbeszéd Magyarországért Párt képviselőjének győzelmével zárult, a politikus a szavazatok 47,73 százalékát húzta be.

Két egyéni önkormányzati képviselői mandátumot elveszítettek az ellenzéki pártok a mai választáson, csak Újpesten sikerült győzni, a VII. és a VIII. kerületben a Fidesz elhódította a képviselői helyet a kerületi képviselő-testületben. És még Szegeden is fölényesen nyert a fideszes jelölt. Csalódást keltő eredmény, kár lenne tagadni, nem is szabad és nincs is mit szépíteni ezen. A budapesti körzetekben a választói részvétel két helyen még a 20 százaléknak is alatta maradt, a másik két körzetben is csak leheletnyivel volt több