Hallották, ahogy az égő kocsiban rekedt férfi kiabál, de nem tudták megmenteni

A szemtanúk még a roncsban ülő ember kiabálását is hallották, miután két autó összeütközött a 37-es főúton Hernádkak külterületén. Az egyik autó felborult, és kigyulladt, a lángokat csak a tűzoltók tudták eloltani, a sofőr nem élte túl.

A felborult autóról mind a négy gumi és még a festék is leégett, a szemtanúk még azt is hallották, hogy a roncsban rekedt ember segítségért kiabál, de a lángok olyan magasra csaptak fel, hogy azt csak a tűzoltók tudták eloltani – számolt be az RTL Híradó.

Szombat délután két autó ütközött össze a 37-es főúton Hernádkak külterületén, a balesetben az egyik autó kigyulladt, a sofőrje meghalt, míg a másik autóban utazó két ember megsérült. A szemtanúk szerint az autóból először szürke, később már sűrű fekete füstoszlop szállt fel.

Az egyik szemtanú azt mondta, többen poroltóval próbálták meg eloltani a tüzet, de hiába, annyira lángolt az autó. Egy férfi szemtanú hallotta meg a kiabálást, ekkor döbbentek rá, hogy az autóban még ül valaki. A lángokat azonban csak a tűzoltók tudták eloltani. Az autóban csak a sofőr, egy férfi utazott.

A rendőrség szerint a balesetet a fekete autó sofőrje okozhatta, aki áttért a szemközti oldalra és összeütközött a vele szemből jövő, szabályosan közlekedő autóval.

Az ütközés következtében a fekete autóban, amelyben két személy utazott, megsérültek. Az RTL Híradó úgy tudja, egyiküket mentőhelikopter szállította kórházba.