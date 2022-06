Elküldte a kormány a válaszokat a jogállami mechanizmus kérdéseire

Időben megküldte válaszát a kormány az Európai Bizottságnak. Varga Judit szerint a magyar kormány „továbbra is marad az egyenes és igényes szakmai párbeszédnél”.

Szokásunkhoz híven időben megküldtük a válaszunkat a Bizottság jogállamisági kondicionalitás levelére – írta közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter.

A Kormány számára mindig is fontos volt a lojális együttműködés és a kölcsönös tiszteleten alapuló konstruktív párbeszéd

– emelte ki a miniszter. Hozzátette: a Bizottság minden kérdésére maradéktalanul és szakmai igényességgel válaszoltunk most is, annak ellenére, hogy bizonyos pontokban megalapozatlannak találtuk a brüsszeli aggályokat.

„Mi továbbra is maradunk az egyenes és igényes szakmai párbeszédnél. Készen állunk a tárgyalásra és a megegyezésre” – emelte ki.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, április elején hivatalosan is megindult a jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben. Az Európai Bizottság továbbra is aggályait fejezte ki Magyarország és Lengyelország esetében, főképp az igazságszolgáltatás függetlensége és a korrupció miatt.

Akkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy Magyarországon elsősorban a korrupció jelent problémát, a 7-es cikk szerint indul eljárás az országgal szemben. Ez az első alkalom, hogy az EU kipróbálja új eszközét, amelynek célja, hogy megakadályozza a közös kiadásokkal való visszaélést. Erről 2020 végén mind a 27 EU-vezető megállapodott.

