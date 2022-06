Palkovics László: Minden irányból tudunk gázt vagy áramot szállítani

Palkovics László technológiai és ipari miniszter az InfoRádió szerda esti műsorában elmondta: elsődleges feladatuk, hogy a magyar ipar és gazdaság technológiai oldalról tudjon működni, ami négypilléres rendszerük központosításával hatékonyabb lesz: az ipar, a közlekedés, a környezetbarát hulladékfeldolgozás, az energetika mind egy körforgásos rendszerben kapcsolódnak össze a magyar gazdaságban.

A MÁV és a Volán összevonásával kapcsolatban kiemelte: a távolsági közlekedés optimalizálása, költséghatékonyabbá tétele miatt tartották ezt fontosnak. „Azt láttuk, hogy a városok közötti buszjáratok tele vannak, míg sok helyen ugyanazon a szakaszon a vonatok alig pár utassal közlekednek. A jobb kihasználtság mellett megfizethető, gyors és kényelmes szolgáltatást akartunk kialakítani” – részletezte a miniszter. A teherszállítás 20 százaléka is vasúton történik, a közút ilyen irányú tehermentesítését az Unió is támogatja, aminek a VO Budapestet elkerülő, Záhonyt Sopronnal, Győrrel összekötő vonal kiépítése is a része. „Ez a szállítmányozási forma amellett, hogy nem terheli a fővárosba és fővárosból irányuló forgalmat, gyorsabb és hatékonyabb logisztikai forma” – fejtette ki Palkovics László. Hozzáfűzte: a jövőben minél több ilyen teherszállító vasúti vonal megvalósítása a cél, például Székesfehérvárt Kecskeméttel vagy az országok közötti útvonalak tekintetében a Budapest–Belgrád mellett a pireuszi összeköttetés is kiemelt fókuszban van. „Hamarosan Törökországgal, Bulgáriával, Szerbiával aláírunk egy egyezményt a Pireuszt Tassal összekötő szakaszról” – árulta el a miniszter.

„Minden irányból tudunk gázt vagy áramot szállítani” – emelte ki Palkovics László, aki mindezt azzal indokolta, hogy a szomszédos országokkal való hatékony és gyors szállítmányozási összeköttetést az elmúlt 12 évben kiépítették.

A miniszter hazánk környezetvédelmi vállalásairól is beszélt, ami megvalósításának egy része tárcája hatáskörébe esik. „Az Európai Unió felé is vállalt kötelezettségünk, a klímacélok 2035-ös megvalósításának része, hogy a lakossági hulladék 65 százalékát hasznosítsuk újra, ami úgy a legköltséghatékonyabb, ha az újrafelhasználás anyagában történik, tehát a PET-palackból PET-palack, a szövetből szövet lesz. A következő 13 évben azt is el kell érnünk, hogy a hulladéklerakás a 15 százalékot ne haladja meg, ennek két módja van, az elégetés vagy az újrafeldolgozás” – ismertette Palkovics László.

„Az energiafüggetlenségünk megteremtése és a fogyasztói árak csökkentése miatt az atomenergiára nagy szüksége van az országnak, emiatt is nyújtjuk be a parlamentben július 11-én azt az előterjesztésünket, amely Paks I 2031-es meghosszabbítását indítványozza” – emelte ki. Hozzátette: a Paks II beruházás leállításának nincs semmilyen megalapozott indoka. A tárgyalások ugyan piaci alapon zajlanak, ami alapján még mindig a Rosszatom tűnik a legmegfelelőbb kivitelezőnek, de például francia partnerekkel is felvették a kapcsolatot.