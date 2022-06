Távozik a hírszerzés vezetője

Távozik az Információs Hivatal (IH) éléről a vezetője, Bunford Zsolt vezérőrnagy – értesült a hvg.hu, amely úgy tudja: a hírszerzés vezetője maga döntött a távozás mellett, és már az utódja is megvan.

A lap információi szerint a 2020 végén kinevezett Bunford Zsolt helyére az Alkotmányvédelmi Hivatal eddigi főigazgató-helyettese, Oláh Krisztián kerül. Az új vezetőt szerdán már meg is hallgatta a parlament Nemzetbiztonsági bizottsága.

A hvg.hu azt is írta, hogy Bunford Zsolt távozásában szerepet játszott, hogy a kormányzat elégedetlen volt a hírszerzés teljesítményével. „Igaz, ez már korábban is így volt, Bunford elődje, Czukor József is mindössze két évet húzott le főigazgatóként” – tette hozzá a lap, amely rámutatott: a hírszerzés szerepe jelentősen megnőtt az ukrajnai háború kitörése óta.

A hvg.hu úgy tudja: az IH bakijaként könyvelte el a felsőbb politikai vezetés , hogy még egy nappal a háború kitörése előtt is arról tájékoztatták Orbán Viktort, hogy nem lesz háború, továbbá Bunford Zsolt „nem jött ki jól az újonnan felálló struktúra irányítóival”.

Többek között a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal felel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért is, a felügyeletüket Papp Károly látja el államtitkári rangban.