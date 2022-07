Müller Cecília feloldotta a maszkviselési kötelezettséget a szociális intézményekben

A Nemzeti Népegészségügyi Központnál (NNK) a 444.hu kérdezett rá arra, hogy valóban felfüggesztették-e a kötelezettséget.

A június 30-i határozat alapján a nyári időjárás kockázataiból fakadóan a maszk okozta légzési nehezítettség és az elrendelt hőségriadó figyelembevételével, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral történt egyeztetést követően a szociális intézmények vonatkozásában a maszkviselési kötelezettség felfüggesztése mellett döntött az országos tiszti főorvos

– írta válaszában az NNK.

A lépés azért meglepő, mert az utóbbi időben nőni kezdett az aktív koronavírusos megbetegedések száma Magyarországon. Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi osztályvezetője pénteken azt mondta: járványügyi intézkedésekre most még nincs szükség, de aki szükségét érzi, és óvatos akar lenni, az a zsúfolt, zárt helyeken továbbra is viselhet maszkot.

A mostani megbetegedések java részét az omikron BA.2-es alvariánsa okozza Magyarországon, Európában azonban az omikron más alvariánsai is terjednek. Az olasz minisztérium nemrég közölte, hogy a náluk nagy számban (és kis számban egyébként már Magyarországon is) észlelt BA.5-ös alvariáns a nyári időszakban is képes terjedni, emiatt pedig ismét elrendelték a kötelező maszkviselést a munkahelyeken.