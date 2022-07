Egységes ötezer forintos klímabérletet javasol az LMP

Ungár Péter szerint a párt javaslata segítene tompítani a Magyarországot is egyre inkább fenyegető energiaválságot. Az LMP tehát azt javasolja, hogy Magyarországon is vezessék be német mintára a klímabérletet, ami egy országosan megvásárolható, minden tömegközlekedési eszközre érvényes, egységesen 5000 forintba kerülő bérlet lenne.

A közösségi közlekedés támogatásával radikálisan csökkenthető lenne a közlekedési ágazat energiaigénye és károsanyag-kibocsátása, így a klímabérlet egy fenntartható megoldást jelenthetne az előttünk álló energiaválságban.





A klímabérlet vonzóbbá tenné a közösségi közlekedést, és segítséget jelentene mindazoknak, akiknek egyre nagyobb nehézséget okoznak az elszabaduló energiaárak, vagyis költségkímélőbbé tenné a családoknak ezáltal az utazást.

Az LMP frakcióvezetője felelevenítette, hogy a kormányzat korábban jelezte, megfontolnák a német minta alapján valamiféle klímabérlet hazai bevezetését. Az LMP a jövő héten beterjeszti a parlament elé a javaslatát.